Nilsiän koulu- ja laitosruuat tehdään ”naapurissa”.

Nilsiässä ruokapalvelutoimijaksi vaihtui tämän vuoden alussa Servica Oy. Kuopion kaupunki teki päätöksen olla kilpailuttamatta Nilsiän ruokapalveluita, joten ruokapalveluiden toimijaksi tuli Servica Oy, joka on Kuopion kaupungin omistama yhtiö.

Käytännössä suurin muutos entiseen verrattuna koskee kotipalveluaterioita, jotka toimitetaan nykyisin jäähdytettynä. Ruoka valmistetaan Juankosken tuotantokeittiössä.

– Käytössä on Cook & Chill -tekniikka eli ruoka jäähdytetään heti valmistuksen jälkeen ja toimitetaan Nilsiään jäähdytettynä. Pajulahden koululle ja päiväkodille ruoka menee suoraan Juankoskelta. Kaikille muille asiakkaille ruoka toimitetaan Nilsiän palvelukeskuksen keittiön kautta. Aterian lisäkkeet kuten peruna, pasta, riisi ja lämpimät kasvikset kypsennetään paikan päällä niissä kohteissa, joissa se on mahdollista, taustoitti Servica Oy:n palvelupäällikkö Kaisa Jonninen.

Ruoanjakelu on vakiintunut ja toimii suunnitellusti.

– Vuoden alun ensimmäisinä päivinä oli mahdollisesti viivästyksiä kotipalveluaterioiden toimituksessa, täydensi Jonninen.

Ruokapalvelutuottajalla on käytössä niin sanottu kuuden viikon kiertävä ruokalista.

– Ruokalistalle tehdään muutoksia kolme kertaa vuodessa huomioiden kausivaihtelut, asiakaspalautteet ja uudet tuotekehityksen kehittämät ruokaohjeet. Myös juhlapyhät näkyvät ruokalistoilla. Yksi kuuden viikon ruokalistaa toistuu neljä kertaa suunnittelujakson aikana, kertoi Jonninen.

Kouluruokailua suunniteltaessa kuunnellaan myös oppilaita.

– Oppilaat voivat äänestää Wilman kautta toiveruokiaan. Eniten ääniä saanut ruoka toteutetaan. Seuraava toiveruokapäivä on toukokuussa 9.5. Eurooppa päivänä. Toiveruokaäänestys on viikoilla 13-14, lisäsi Jonninen.

Kouluilla on päivittäin tarjolla kasvisruokavaihtoehto normaalilounaan lisäksi. Sen menekki Nilsiässä on samaa luokkaa kuin Kuopion kaupungin kouluilla yleisesti.

– Ja on hyvä, että se on aina tarjolla, kiitteli Palonurmen koulun rehtori Sakari Koistinen.

Ruokapalvelutoimijan vaihdoksen myötä poistui kouluruokailusta eläinperäinen levite, mikä Kuopion kaupungin kouluissa perustuu ravitsemus- ja kouluruokailusuosituksiin sekä syödään yhdessä -lapsiperheille suunnattuja suosituksia.

– Kouluilla ja päiväkodeissa on tarjolla suositusten mukainen ravintorasva, mikä on kasvirasvapohjainen ja vähintään 60 prosenttia rasvaa sisältävä sekä maidoton. Perusterveydenhuollon asiakkailla, Ollukka ja Lokottaja, on käytössä myös Oivariini. Levite-asiasta on tullut muutama yksittäinen palaute kouluilta ja päiväkodeilta, täsmensi Jonninen.

Erityisruokavalioiden valmistuksessa noudatetaan kansallisen allergiaohjelmaa sekä Kuopion kaupungin ohjeistusta.

– Tavoitteena on vähentää aiheettomien allergiaruokavalioiden tarvetta. Ainoastaan tapauksissa, joissa ruoka-aine aiheuttaa merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita, tarvitaan erityisruokavalio. Erityisruokavalioiden tarjoamisen edellytyksenä ovat terveydelliset, eettiset tai uskonnolliset syyt. Koululaisten ja päiväkodissa ruokailevien lasten erityisruokavalion tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen. Vanhemmat eivät siis itse ilmoita erityisruokavalioita keittiöön, terävöitti Jonninen.

Maksullista välipalaa saa nykyisin ostettua kaikilta Nilsiän kouluilta. Välipalan menekki alkuvuodesta on ollut hyvä ja koko ajan kasvava. Kuopion kaupungin ja Servican välisen palvelusopimuksen mukaan välipalojen tulee pääsääntöisesti täyttää voimassa olevien kouluruokailu- ja suomalaisten ravitsemussuositusten mukaiset suositeltavien välipalojen kriteerit.