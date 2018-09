Nilsiäläisnuorille löytyi mopoilupaikka. Nuoret tulevat saamaan mikroautoradan käyttöönsä loppusyksyksi tietyin rajoituksin.

Nilsiän nuorisotilassa järjestettiin jo toinen Suuren mopokeskustelun -jatkokeskustelutilaisuus 12.9. Keskustelemassa oli paikallisten nuorien, heidän vanhempiensa, eri paikallisyhdistysten ja -järjestöjen lisäksi kutsuttuna myös Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Leppänen.

Tilaisuudessa päätettiin, että nuoret saisivat loppusyksyksi käyttöönsä Nilsiän entisen mikroautoradan.

– Radan käytöstä tulee meille ympäristönsuojelupalveluihin hakemus, täsmensi Leppänen asian etenemisestä.

Mikroautorata tulee nuorten käyttöön tietyin rajoituksin.

– Lupaehdoissa tulee olemaan kellonaika, jolla rajoitetaan melua niin sanottuun yömeluaikaan, kertoi Leppänen.

Rata on ensimmäisen luokan pohjavesialueella. Tämä aiheuttaa lisää rajoitteita ja huolellisuusvelvoitteita, kun toimitaan polttoaineita ja öljyjä sisältävillä ajoneuvoilla.

Mikroautoradan antaminen nuorten käyttöön on tilapäinen ratkaisu.

– Rata ei ole muun muassa pohjavesialueen ja asutukselle aiheutuvan melun vuoksi sovelias kesäkäyttöön, jolloin nuoret haluavat ajaa myös myöhään illalla, jopa yöllä. Pitempiaikaiseksi kohteeksi selvitellään toista kohdetta, kommentoi Leppänen.

Pidempiaikaisempaan käyttöön pohjautuvan radan rakentaminen tulee vaatimaan investointeja. Se vaatii rahoituksen hakemista sekä talkootyötä.

– Rahoituskanavia on olemassa, muistutti Leppänen jatkaen lisäksi jo tulevastakin:

– Ylläpitoon liittyy olennaisesti asiattomien käyttäjien ja väärinkäytösten pitäminen poissa alueelta.

Aiemmassa keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin 15.8., esiin nuorten paikkana nousi etenkin Halssin lava. Viimeisimmässä keskustelussa tämä asia ei edennyt.

Juttua on editoitu 27.9.2018 kello 9:42. Suuren mopokeskustelun päivämäärä ja ensimmäisen jatkokeskustelun päivämäärä korjattu.