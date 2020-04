Nilsiäläinen Tuisku on Vuoden Koira Pohjois-Savossa

Nilsiäläinen suomenlapinkoira Tuisku, oikealta nimeltään Erätytön Tuutikki, on Vuoden Koira 2020 maakunnassa. Valinnan teki Pohjois-Savon Kennelpiiri. Se on syntynyt Lapinlahdella Katja ja Seppo Partasen kennelissä.

Kunniakirjan vastaanotti kuusivuotiaan koiran nilsiäläinen omistaja Paula Silvennoinen.

Omistajansa fyysisestä kunnosta Tuisku huolehtii viemällä omistajansa kävelylle päivittäin Nilsiän keskustaan.

– Hirmuisen mukava mennä esimerkiksi kylään. Se ei riehu, eikä juokse pitkin. Se nuuskii nurkat ja tulee maata. Sama autossa. Siellä se tyytyväisenä nököttää.

Tuisku tykkää lapsista ja kerää pihalla aina ympärilleen sankan lauman tenavia.

– Kun toin koiran, piha oli kuin lasten leikkipuisto. Siitä lähtien niitä on kulkenut.

Tuisku on Silvennoisen neljäs koira mutta ensimmäinen lapinkoira. Aiemmin hänellä on ollut suomenpystykorva, saksanpaimenkoira ja lagotto romagnolo.

– Kun Tuisku oli pentu, kyllä sitä valokuvattiin. Se oli niin nätti, ja onhan se nätti vieläkin.

Tuisku osaa erottaa, jos omistajalla on huono päivä.

– Silloin se ei pyri lenkille, silloin ollaan aika paljon sisällä.

Jos ovikello soi, siitä seuraa ”kauhea meteli”.

– Ei se mitään, ei tänne kaikkien tarvitse tullakaan. Kyllähän se haukkuu, kun se on pystykorva. Ei se enää nykyään ihan aina louskuta.

Silvennoisen mielestä kaikilla iäkkäillä yksinäisillä ihmisillä tulisi olisi kaverina esimerkiksi koira tai kissa.

– Minusta on tosi kiva, kun kynnet rapisevat. Sille voi jutella, ja vaikkei se välttämättä vastaakaan, siitä näkee, mitä mieltä se asioista on.