”Näinhän me nilsiäläiset valloitetaan koko Stadi.” Tanssija Velimatti Ranta opiskelee nyt parturi-kampaajaksi.

Parivuotias poika istuu keittiön pöydällä kipsi jalassaan ja vilkuttaa ohi kulkeville lukiolaistytöille.

Tuo kuva on yksi Velimatti Rannan varhaisimmista muistoista lapsuudestaan Nilsiässä.

– Olin sitten uskalikkona hypännyt meijerin maitolaiturilta alas, ja naps….jalka poikki, kertoo Velimatti Ranta.

Musiikki kuului elämään pienestä pitäen. Isä Matti Ranta toimi kanttorina ja musiikinopettajana, ja Velimatin lapsuudenkoti oli Pisantien Kanttorila.

Koulutie alkoi 1970 Eila Kolehmaisen luokalla. Joka kesän kohokohta oli musiikkileiri, jossa Velimatti oli mukana 2-vuotiaasta aina 16-vuotiaaksi. Lukioaikana Velimatti ajoi melkein joka ilta Kuopioon, Margit Carpelanin tanssikoululle, treenaamaan. Perjantai- ja lauantai-illat hän oli Nipasella baariapulaisena tienaamassa tanssirahaa.

Tanssijan ammattiura alkoi 1984 ja kesti aina vuoteen 2000, kun vasen nilkka murtui pahasti kevät-liukkailla.

– Muistan kun istuin kotona, taas kipsi jalassa, ja tunne oli jopa vähän helpottunut. Kyllä ne huippuvuodet ja tekninen osaaminen alkoivat olla jo ohi, 37-vuotiaana. Tuhansien ja tuhansien keikkojen jälkeen.

Nyt Velimatilla on mahdollisuus toteuttaa myös muita unelmia.

– Opiskelen parturi-kampaajaksi. Kävin Pariisin vuosina maskeerauskoulun, se oli silloin hyvää vastapainoa sille 12-näytöstä-viikossa-tahdille: pientä, tarkkaa mutta silti luovaa. Samoin koen tässä uudessa ammatissa. Saan olla luova, ja ehkäpä tässä ammatissa pärjäisi myös ulkomailla.

Parhaillaan Velimatti Ranta on harjoittelussa nilsiäläissyntyinen Memma Kukkasen kampaamossa Taka-Töölössä.

– Näinhän me nilsiäläiset nyt kerta kaikkiaan valloitetaan koko Stadi, nauraa Velimatti Ranta.

