Muutokseen herännyt motivoi. Sanni Toivanen pitää tavoitteista niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Rautavaaran kunnan sosiaalipalveluiden fysioterapeuttina heinäkuun alussa aloittaneen Sanni Toivasen työssä punaisena lankana on edesauttaa sitä, että asiakas pysyy toimintakykyisenä – myös ikääntyessä.

Toivanen korostaa, että toimintakykyyn on ikääntyessäkin tärkeää kiinnittää huomiota liikkumalla säännöllisesti ja monipuolisesti.

– Monesti ajatellaan, että kun on jo ikää, niin ei tarvitse enää tehdä juuri mitään kuntonsa eteen. Ikääntyessä lihasvoima kuitenkin vähenee, joten on tärkeää tehdä esimerkiksi voimaharjoittelua, jotta toimintakyky säilyy, ja näin voidaan ehkäistä vaikkapa kaatumisia ja asua pidempään kotona, toteaa Toivanen.

Kohderyhmään kuuluvien ikääntyneiden tavoittamiseksi on mietitty käytäntöjä, joiden avulla mahdollisesti myös vähemmän tai ei lainkaan liikkuvia saisi aktivoitua.

– Tavoitteena on löytää oikeita väyliä, joiden kautta ennaltaehkäisevää työtä olisi fiksuinta toteuttaa. Yksi niistä on kirjekokeilu, eli meiltä lähtee liikuntakirje 75–80-vuotiaille kuntalaisille. Siinä tiedotetaan muun muassa tulevasta Unelmien liikuntaviikosta, jonka aikana järjestetään senioreille Touhutorstai, vanhustenviikon tapahtumista, Voimatuvasta, kaatumisen ennaltaehkäisystä ja ravitsemuksesta.

Kokeilu on poimittu Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeen kautta saaduista toimintamalleista, joita kokeillaan kunnissa.

Ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille suunniteltu kuntosali Voimatupa Palvelutalossa on saanut hyvän vastaanoton. Ryhmiä vetävät pääsääntöisesti vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Toivanen voi syksyllä kouluttaa lisäohjaajia käytyään ensin itse kouluttajakoulutuksen. Vapaaehtoisille on luvassa koulutusta myös iäkkäiden ulkoiluttamiseen.

Sosiaalitoimen fysioterapeutti työskentelee kotihoidon asiakkaiden ja asumispalveluyksiköissä asuvien parissa, mutta hän tekee myös ennaltaehkäisevää työtä.

Työkenttä on pienessä kunnassa laaja. Siihen voi kuulua esimerkiksi henkilökohtaisten tehostettujen kuntoutusjaksojen ohjaamista asiakkaan kotona, jos toimintakyky on jo heikentynyt tai vaarassa heikentyä.

Työssä tavoitellaan asiakkaan omaa aktiivisuutta. Asiakas ei aina ole valmis muutokseen, jolloin avainasemaan nousee taito asiakkaan kohtaamiseen.

– Pelkkä teoriatieto ei näin laaja-alaisessa työssä riitä. On iso hyöty, jos pystyy poimimaan asiakkaan arjesta ne oikeat asiat, jotka voisivat motivoida häntä. On myös paras kiitos itselleni, jos olen huomannut, että olen saanut ”lamppuja syttymään”.

Urheilu ollut lähellä Toivasen sydäntä pienestä pitäen, ja etenkin jalkapallo. Hän aloitti lajin Raikussa kuudella luokalla ollessaan. Tulevalla kaudella hän pelaa futsalia eli salissa pelattavaa jalkapalloa Kuopion Palloseuran naisjoukkueessa.

– Ykköstasolta lähdemme ja tavoitteenamme on olla kahden vuoden sisällä liigassa.