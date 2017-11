Motossa saa olla oman itsensä herra

Metsäkoneurakointi täydentää lypsykarjatilaa.

Maatalousyhtymä Karppisella on lypsykarjatila, jota hoitaa Eero Karppinen veljensä Jannen kanssa. Lypsykarjakiireiden helpotuttua Eero aloittaa metsäkoneurakoinnin.

– Aika paljon työllistää tällä alueella, Eero totesi metsäurakoinnin merkityksestä maatiloille.

Hänen mukaansa koneyrittäjiä ja koneketjuja eli motoja ja ajokoneita on aika paljon. Tällä hetkellä hän tekee harvennustöitä.

Metsät ovat Eeron mukaan vaihtelevassa kunnossa.

– On hyviä ja hyvin huonoja metsiä. Metsien harvennustarve on aika suuri, hän sanoi.

Syyksi hän arvelee välillä vaikuttanutta puun heikkoa hintaa. Myös aiemmin tehdyt avohakkuut ja omistajien siirtyminen kaupunkeihin ovat heikentäneet metsien laatua.

Taloudellinen ahdinko on saanut monet maanviljelijät miettimään lisäansioita kuten koneurakointia tai vastaavaa.

Eeron mukaan metsäurakointi sopii hyvin maatilojen lisätyöksi, sillä maatilojen kiireiseen aikaan kesällä sahat seisovat ja talvella puolestaan on maatiloilla rauhallisempaa aikaa.

Ensimmäisen metsäkoneen, telakaivukoneen hakkuuvarrella, Maatalousyhtymä Karppinen osti omien metsien hoitamiseksi vuonna 2007. Vähitellen he ovat laajentaneet toimintaansa ja nykyinen pyörämoto on ostettu pari vuotta sitten.

Työn hyviä puolia Eeron mukaan on se, että työssä saa olla oman itsensä herra. Työtä tehdään yksin omassa rauhassa eikä työyhteisössä. Toisaalta puhelimella keskusteleminen ei tee työstä kuitenkaan yksinäistä.

– Kokonaisuus on parasta, Karppinen tuumasi työstään.

Työn hankalana puolena on hänen mukaansa epäedulliset säät, kuten kostea syksy. Mutta nyt hän odottaa kunnon hyvää talvea, jolloin metsäkoneella on hyvä työskennellä.

Metsä on ollut aina Eeron sydäntä lähellä.

Eeron kaatamat puut markkinoi ja myy usein eteenpäin Metsänhoitoyhdistys. Puukaupan hän arvelee olevan mukavalla tasolla ja hän uskoo sen virkistyvän pikkuhiljaa.

Jos Kuopion Sorsasaloon rakennetaan Finnpulpin uusi biotuotetehdas, niin se olisi Eeron mukaan aika iso piristysruiske kuitu ja energiapuun kysynnälle.

– Kysyntä kasvaisi yleisesti. Vain hyvä asia, hän pohti tehtaan perustamista.

Hän uskoo, että tehtaan rakentaminen synnyttäisi uusia työpaikkojakin, vaikka osa uudesta työstä menisi varmaan myös työn tehostamisella.

– Suomi elää puujaloilla. Ilman metsäteollisuutta olisi aika lyhyet ne jalat, Eero muistutti.

Puuta hän uskoo Suomessa riittävän. Kasvu on hänen mukaansa nopeampaa kuin puun hakkaaminen.

Katso alta videolta, miltä moton sisältä näyttää ja lue päivän lehdestä lisää metsäalasta, Junior MasterChefistä ja lähes 500 annoksen hirvikeitosta.