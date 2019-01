Mopoilijoille löytyi viimein harjoittelupaikka. Vanhan jäteaseman alueelle uskotaan mahtuvan niin aktiivisten koiraharrastajien kuin nuorten mopoilijoidenkin.

Nilsiässä on pitkään haettu mopoiluun sopivaa paikkaa, jossa nuoret saisivat rauhassa rällätä siitä kenenkään häiriintymättä.

Alkusyksystä lähtien järjestetyissä mopoilloissa esille on noussut monta mahdollista paikkaa, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet tarkoitukseen sopimattomiksi. Esimerkiksi Halssi on pohjavesialuetta, joka rajaa heti sen pois vaihtoehdoista.

Nyt sopiva paikka on löytynyt vanhalta jäteasemalta Haukilammentien (entinen Vuotjärventie) varresta. Tavoitteena on, että alue saataisiin mopoilijoiden käyttöön jo tänä vuonna.

Vanhan jäteaseman alueella on nykyisin pelastuslaitoksen harjoittelupaikka ja Kivojen Kirsujen koiraharrastusalue. Mopoilualue sijoittuisi sisäänajotieltä katsottuna näiden vasemmalle puolelle.

Nilsiän Urheiluautoilijat on nyt vuokrannut alueen Kuopion kaupungilta mopoharjoittelupaikaksi.

Alue on noin hehtaarin suuruinen ja siinä kasvaa tiheää taimikkoa. Ensimmäinen urakka tuleekin olemaan puuston raivaus moporeittien kohdalta.

– Tarkoitus on jo tammikuun aikana hakea 10 000 euroa talkoorahaa Kuopion kaupungilta, jotta voimme heti keväällä säiden salliessa ryhtyä työhön. Pohjatöiden tekoon meillä on jo talkoisiin lupautunut urakoitsija tiedossa, sanoo seurakunnan nuorisotyöntekijä Tiitus Lahti, joka on Nuorisofoorumin edustajana toiminut asian puuhamiehenä.

Sijainniltaan harjoittelupaikka on ihanteellinen: matkaa keskustasta tulee vain nelisen kilometriä, eikä lähellä ole asutusta. Lisäksi radan ympäristöön on tarkoitus jättää puustoa torjumaan melua.

Alueen nykyisten toimijoiden kanssa tehdään yhteistyösopimukset, jossa sovitaan myös pelisäännöt. Yhteistyötahtoa tarvitaan, jotta niin koirat kuin mopotkin pystyvät toimimaan alueella.

– Kivoilla Kirsuilla on alueella aidattu harjoittelupaikka, joka on hyvin aktiivisessa käytössä. Esimerkiksi viime kesänä siellä järjestettiin 155 ohjatut treenit joihin osallistui 907 koirakkoa, ja siihen vielä omatoimiset treenit päälle, kertoo Kivojen Kirsujen puheenjohtaja Jari Koistinen.

Hän toivoo, että mopoilijat huomioivat koiraharrastajat niin, että sisääntuloväylällä mopojen nopeus pidettäisiin aisoissa.

– Jos harjoitusaitauksessa on vaikka pentukoira, ja aidan takana mennään mopolla kovaa niin että hiekka lentää, voi koira säikähtää ja syntyä odottamattomia tilanteita, sanoo Jari Koistinen.

Harjoitteluradan käyttäjiltä toivotaan sitoutumista myös alueen kunnossapitoon. Sisäänajotiellä oleva lukittu puomi on tarkoitus säilyttää ja tehdä sen vierelle moponmentävä reitti.

Autoilta pääsy harjoitteluradalle on ehdottomasti kielletty.

Alueen käyttäjät voivat tarvittaessa saada puomin avaimen, jolloin esimerkiksi rekisteröimättömän ajopelin tuominen paikalle peräkärryllä on mahdollista.

Nuorten toivotaan osallistuvan harjoittelupaikan suunnitteluun, jotta siitä saadaan heidän toiveidensa mukainen.

Mopoillassa nuoria kiinnostikin esimerkiksi alueen koko ja asvaltoitavien reittien leveys.

– Reittien pitää olla tarpeeksi leveitä ja lisäksi olisi hyvä olla yksi leveämpi alue temppuilua varten, evästivät nuoret.

Myös tulentekopaikka on ollut nuorten toivelistalla, ja sellainen onkin alueelle suunnitteilla.

Omat rajoituksensa asettaa alueen pohja. Vanha kaatopaikka on eristetty savikerroksella, joten kovin syviä kaivutöitä ei ole mahdollista tehdä.