Moottorit ulvoivat ja lumi pöllysi autojen kiitäessä. SKHNET käynnisti SM-rallisprintin sunnuntaina. Voittajaksi ajoi seitsenkertainen Suomen mestari Tomi Hallia.

Auto syöksyy tietä alaspäin suurella vauhdilla. Ennen auton näkymistä alkanut moottorin jymy nousee katsojan kohdalla pauhuksi. Edessä olevaan mutkaan kuljettaja joutuu jarruttamaan, mikä saa auton heittelehtimään hieman. Pian kaikki on ohi ja tiestä noussut lumipilvi hälvenee hiljalleen, kun moottorin jymykin vaimenee.

Minuutin päästä syöksyy mäkeä alas seuraava auto. Kuljettaja valitsee hiukan erilaisen ajoradan. Tällä kertaa ajetaan aivan sisäkaarretta viistäen eikä ulkokaarteen lumipenkkaa hipoen. Pakoputken paukkuessa auto häviää pöllyävään lumipilveen matkatessaan kohti maalia.

Riistaveteläinen Kari Martikainen kertoo ohikiitävistä autoista yksityiskohtia. Hän on itsekin ajanut aikoinaan jokamiesluokassa ja seurannut moottoriurheilua aktiivisesti pikkupojasta lähtien.

– Hyvältä näyttää. Hienoja autoja. Vauhdikas meininki, hän toteaa SKHNET SM-rallisprintistä.

Muuruvetinen Raimo Jestoi seisoi samalla paikalla pari vuotta sitten rallia katsellessaan. Hän seuraa satunnaisesti rallia televisiosta, mutta käy toisinaan katsomassa lähiseudun kilpailuja.

– Mielenkiintoista touhua, hän kertoo ja ihastelee autojen vauhtia.

Joensuulainen Jani Karhapää toimii kahdeksannella pisteellä lippumiehenä.

– Olisin katsojana, jos en olisi toimitsijana, hän sanoo.

Lippumiehen tehtävänä on varoittaa kuljettajia, mikäli rata ei ole täysin vapaana. Kun auto sitten pyörähtää penkkaan, niin se liputetaan jo edelliseltä pisteeltä, mutta säpinää se aiheuttaa niin katsojissa kuin toimitsijoissakin.

– Jarrutin liian lujaa, kuljettaja Riina Kykkänen sanoo.

Kun auton moottori sammui eikä enää käynnistynyt, niin katsojat työnsivät auton pois ajoradalta.

Sprinttikilpailu on Karhapään mukaan nopeatempoinen ja sitä on mukava seurata. Toimitsijana hän tapaa monia tuttuja ja tutustuu uusiin samanmielisiin ihmisiin.

Ennen Halunalla ajettua sprinttiä hän oli toimitsijana edellisenä viikonloppuna Savonlinnassa ja seuraavan kerran Itärallissa Joensuussa maaliskuun alussa. Toimitsijan työ on talkootyötä.

– Makkarapalkalla, Karhapää naurahtaa.

Itse hän ei rallia aja.

– Kaikki eivät voi ajaa. Jonkun on oltava toimitsijana, Karhapää muistuttaa.

SM-sarjan avauksen ylivoimaisesti nopein kuljettaja oli Tomi Hallia. Hän ajoi nelivetoisella Mitsubishi Lancerilla ajan 2.52,64, kun samanlaisella autolla toiseksi ajanut Janne Eronen hävisi hänelle 4,15 sekuntia.

Molemmat autot ovat erityisesti rallisprinttiin rakennettuja kilpa-autoja.

– Reitti oli tosi hieno, tykkään ajaa tällaista nopeaa tietä. Kun vähän rupeaa pelottamaan, vauhti on kohdallaan, tuumii kahdeksatta rallisprintin Suomen mestaruutta havitteleva Hallia kilpailun jälkeen.

Yleiskilpailun kolmas ja ralliautoluokan voittajaksi ajoi Jukka Ketomäki häviten Eroselle R5-luokan Skoda Fabiallaan 0,66 sekuntia.

Kaksivetoisista nopeimmin ajoi Marko Heikkilä Toyota Starletilla ajallaan 3.09,15.

NilUA:n kuljettajista nopein oli ajalla 3.13,27 Antti Väätäinen Ford Escort RS 2000:aan. Hän oli kaksivetoisten 11. nopein ja luokan 5 kolmas.

Aki Horttanainen oli 15. nopein ajalla 3.16,88 Toyota Starletilla. Hän oli myös luokan 11 nopein.

Topi Kärjen aika Ford Fiesta R2:lla oli 3.42,77 ja Aki Väänäsen 3.43,07 autolla Opel Astra F GSi 16V. He olivat 10. ja 11. luokassa 9.