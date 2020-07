Miska Luoto on juossut sadan kilometrin ultramatkan

Laaja-alaisesti luontoa harrastavalle Miska Luodolle juoksu on harrastus ja henkireikä. Viime vuonna hän osallistui sadan kilometrin ultrajuoksuun Salossa.

– Harjoittelua ja useamman vuoden työn se vaatii. Taustalta on hyvä löytyä vuoden juoksukokemus siten, että voi juosta maratonin. Sitten kun on useampi maraton takana voi miettiä ultralle siirtymistä, löytyy mieheltä vinkiksi niille, jotka ultramatkan juoksemisesta haaveilevat.

Luodoilla on mökki Nilsiässä. Miskan voi bongata yhtälailla Nilsiän Kinahmilta, Tahkolta tai Pisalta kuin Rautavaaran Tiilikaltakin. Hän nimittäin nauttii, kun saa juosta luonnon helmassa.



Luoto on Helsingin yliopiston luonnonmaantieteiden professori. Koronapandemian myötä hän saapui perheineen Nilsiään jo maaliskuussa. Mökilään Miska on valvonut tänä keväänä jopa tohtorin väitöstilaisuuden kulkua.

– Olihan se huikeaa, kun istuin kustoksena mökin saunassa puvun takki päällä ja solmio kaulassa. Vastaväittäjä oli Tanskassa, tohtoriksi väittelevä Helsingissä ja yleisö maailmalla. Nilsiän Leväniemestä valvottu tilaisuus oli yhtäkkiä maailmanlaajuinen, Luoto kommentoi.



