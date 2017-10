Rautavaaran Metsäkartanolla on järjestetty parkour-kursseja muutaman vuoden ajan. Tänä kesänä paikalle rakennettiin pysyvä rata. Metsäparkourissa päästään liikkumaan luonnon keskelle. Vaikka parkour on hyvää liikuntaa nuorille, niin se soveltuu myös vanhemmille henkilöille. Omalla vastuulla rata on vapaasti käytettävissä, mutta Metsäkartanolla järjestetään myös parkour-leirejä.

Katso video alla olevasta linkistä.