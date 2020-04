Maskeja valmistetaan myös paikallisesti

Rautavaaran kunta kartoitti viime viikolla alueen yrittäjien mahdollisuuksia kankaisten kasvomaskien valmistamiseen.

Vanhustyön johtaja Kaija Leskisen mukaan kunta onkin saanut yhteydenottoja niin paikallisilta yrittäjiltä kuin kunnan ulkopuoleltakin. Yksi tarjous on jo johtanut tilaukseen.

Vanhustyön johtaja Leskinen tähdentää, että kankaiset kasvomaskit eivät ole virallisia hengityssuojaimia.

– Kun hoidamme vanhusasiakkaita, pitää olla kirurgiset suu-nenäsuojaimet ja tarpeen mukaan venttiileillä varustetut hengityksen suojaimet sairastuneiden hoitoon. Kasvomaskeja käyttämällä hyöty tulee siitä, jos vielä oireeton kantaja vaikka yskii, niin silloin yskimisen mukana ei levitetä virusta, toteaa Leskinen.

Kunnan kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden käyttöön on suu-nenäsuojaimia ja hengityssuojaimia vielä entistä varastoa.

Täydennystä on tulossa lähiaikoina, kun Servica Oy toimittaa Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamia suojaimia, jotka soveltuvat kotihoidon käyttöön. Suojaimia saadaan asukasluvun suhteessa eli Rautavaaralle tällä erää noin 700 kappaletta.

Kotihoidon henkilöstö käyttää Leskisen mukaan kertakäyttöisiä suojaimia säännöllisesti, kuten sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut. Suu-nenäsuojaimien tarve on vajaa kolmekymmentä kappaletta päivässä, kun suojus vaihdetaan uuteen tauoilla.

Asumispalveluissa käytetään suojainta ja suojahanskoja, jos henkilöstöä siirtyy yksiköstä toiseen.

– Sen takia, jos sattuu olemaan, että joku on altistutunut, niin virus ei leviä toisesta yksiköstä toiseen.

Leskisen mukaan entisen suojainvaraston ja tulossa olevan täydennyksen sekä kankaisten kasvomaskien voimin pärjätään kohtuullisen hyvin nykyisessä tilanteessa.

– Tarve riippuu siitä, tuleeko sairastuneita. Jos meille tulee koronaan sairastunut eli puhutaan eristystilanteesta, niin silloin suojaimia menee paljon enemmän. Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, kertoi Leskinen tämän viikon tiistaina.

Paikallinen yrittäjä, jolta Rautavaaran kunta tilasi sadan kappaleen erän kankaisia kasvosuojaimia, on Minja ja Satu Smuran sisustus- ja kodintekstiilialan yritys Home Like Heaven.

Sisaruskaksikko oli kevättalven kuluessa jo ehtinyt ideoimaan suojaimien valmistusta ennen kuin edes tiesi, tuleeko niille olemaan tarvetta.

