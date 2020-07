Maria Korkalainen on Nilsiän Noora

Maria Korkalainen kukitettiin torstaina Nilsiän Nooraksi perinteisessä kesätapahtumassa Nilsiän satamassa.

– Yllätyksenä tämä tuli. Isolla tunteella tämän otin, herkisteli Korkalainen omana nimipäivänä saatua kunnianosoitusta.

Hän puhuu lämmöllä Nilsiästä, jossa on asunut jo 18 vuotta.

– Täällä on tullut tehtyä elämän ruuhkavuodet. Tämä on ollut näköalapaikka.

Paljon on tämä touhukas nilsiäläinen elämänsä aikana tehnytkin: näytelmiä, musikaaleja ja kokonaisen kirjasarjan yläkoulun puolelle. Näistä ja muista Marian elämänmakuisista kuulumisista voit lukea lisää torstaina 9.7. ilmestyvästä Pitäjäläisestä.