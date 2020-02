Maaseudun tyhjeneminen on melkoinen haaste

Presidentti: Omavaraisuuden merkitys kasvaa entisestään.

Maan sisäinen muuttoliike ja maaseudun tyhjeneminen on tasavallan presidentti Sauli Niinistön mielestä Suomelle melkoinen haaste. Kiinteistöjen hinnat laskevat, ja kalliista investoinneista ei saa omiaan pois.

– Kannattaa kuitenkin muistaa, että asuntojen arvojen muutokset eivät mitenkään muuten vaikuta ihmisten asumiseen ja olemiseen. Tilanne on pahempaa niille, joilla on välttämätön muuttaa.

Tasavallan presidentti on myös katsellut kiinteistöjen hintoja ja pohtinut, ettei pääkaupunkiseudullekaan ole helppo muuttaa, vaikka sinne moni haluaa.

– Pitkin maata on tilaa ja esimerkiksi perheille varmasti otollisemmat olosuhteet. Kovin paljon diktaatteja ei voi sanoa: älkää muuttako. Ihmiset tekevät niin kuin parhaaksi näkevät. Valitettavasti päätöksiä joudutaan tekemään pakon edessäkin, esimerkiksi työpaikan saamiseksi.

Etätyöstä puhutaan, mutta se ei ole mahdollista kaikille. Toisaalta koko ajan paraneva tekniikka lisää mahdollisuuksia. Tasavallan presidentti pohtii sitäkin, että koronaviruksen lopettaessa liikkumisen lentäen lähes kokonaan videopalaverit ovat lisääntyneet.

Koko maan asuttuna pitäminen on sisäpolitiikkaa, joka ei mitenkään kuulu tasavallan presidentin tehtäviin, eikä hän neuvoja lähde antamaankaan.

– Nythän on paljon puhuttu tunnin junista. Ne auttavat paikkakuntakohtaisesti ehkä, mutta yleisesti ottaen aluepolitiikalla varmasti tässä on merkityksensä.

Aluepolitiikan sisällöstä ei tasavallan presidentillä ole mielipidettä, mutta maaseutu on myös maataloutta, ja maataloutta Suomi tarvitsee tasavallan presidentin mielestä jatkossakin jo ihan turvallisuutensa vuoksi.

– Jo viisitoista vuotta sitten presidentinvaalikampanjan yhteydessä korostin omavaraisuuden merkitystä. On tärkeää, että meillä ainakin säilyy kyky tuottaa elintarvikkeita. Tätä näkemystä minun ei ole tarvinnut muuttaa, päinvastoin. Tämä ilmastonmuutos, konfliktien lukuisuus ja tietty epävarmuus korostavat sitä, että pitää osata pitää huolta itsestään, muistutti Niinistö.

Tasavallan presidentti kannustaa ylläpitämään maataloutta. Ilmastonmuutos lisää ehkä maatalouden mahdollisuuksia, mutta myös arvaamattomuutta.

– En lähtisi mahdollisuuksien kanssa paljon hurraamaan, koska me emme voi ilmastonmuutosta haluttuun kohtaan pysäyttää. Maailmantalouden epävarmuus ruoantuotannon suhteen on lisääntynyt, ja siihen ainoa lääke on se, että turvataan niin paljon kuin mahdollista omaan tekemiseen ja osaamiseen. Pidetään siitä huoli.

Maalta muutetaan, mutta myös maalle muutetaan. Maaseudun Tulevaisuuden teettämän tutkimuksen mukaan lähes miljoona suomalaista miettii maalle muuttoa.

– Olisin taipuvainen ajattelemaan kahden asumisen mallia, jollaista ilmeisesti osa huviloidensa kanssa jo viettääkin. Asumisen hintataso, väljyys ja luonnon arvot ovat varmasti asioita, joita suurempikin osa kuin tuo miljoona arvostaa, jos vain olosuhteet antaisivat siihen mahdollisuuden.

Maalle muuttajia vastaanottavat kunnat, jotka tällä hetkellä kipuilevat talousongelmiensa kanssa. Kyläkouluja suljetaan, ja palvelut karkaavat yhä kauemmaksi. Tasavallan presidentti korostaa kuntien tekevän pakon edessä rationaalisia ratkaisuja.

– Kaikki ovat valmiita myöntämään, että pienillä yksiköillä on omat hyvät puolensa, mutta varmasti suurilla on mahdollisuudet erilaisiin resursseihin. Aivan varmasti päätöksentekijät ovat paineissa silloin, kun puhutaan kustannuksista ja todella pienistä yksiköistä.

On tärkeää, että meillä ainakin säilyy kyky tuottaa elintarvikkeita.