Luontoretkeily on lisääntynyt: maaliskuussa Tiilikalla kävi kymmenen kertaa edellisvuotta enemmän retkeilijöitä

Kun pääsy ulkomaille estyi ja ainoa matkailu pystyi tapahtumaan vain kotimaassa, vilkastui Suomen luonnossa retkeileminen.

Pisan luonnonsuojelualueelta ei ole tiedossa tarkkoja kävijämääriä, koska kävijäseuranta pohjautuu vain vieraskirjaan tallennettuihin merkintöihin, mutta vilkastunut luonnossa retkeily näkyy. Näiden merkintöjen perusteella Metsähallituksen kenttäpäällikkö Maaret Väänänen arvioi kävijämäärän kasvaneen noin neljänneksen. Aiemmin kesäretkikohteeksi mielletyllä alueella reippaillaan nykyään myös talvisin esimerkiksi lumikengin.

Pisalla huolta herättävät kuitenkin mäelle tehdyt luvattomat nuotiot. Pisan laella avotulen teko ei ole sallittua paloherkän ja vaikeakulkuisen maaston takia. Tulen teko on sallittua vain niille osoitetuilla alueilla, mutta ei niilläkään metsäpalovaroitusaikaan.

Tiilikkajärven kansallispuistossa on tänä vuonna käynyt puolen vuoden aikana lähes kaksi kertaa niin paljon väkeä kuin viime vuonna (kerroin noin 1,8). Viime vuonna kansallispuistossa vieraili yhteensä vuoden aikana 16 000 kävijää.

– Hurjin kävijämäärän lisäys oli maaliskuun hyvillä hankikeleillä koronan aikaan kun kansallispuistossa kävi jopa kymmenen kertaa enemmän retkeilijöitä edellisvuoteen verrattuna. Myös kesä- heinäkuussa on kansallispuistossa ollut vierailijoita viime vuotta runsaammin, Väänänen kuvailee.

Kasvanut kävijämäärä on osin koronaepidemian aiheuttamaa kotimaan matkailun lisäystä, mutta Väänäsen mukaan kyseessä on myös pidempiaikainen kasvanut kiinnostus luonnossa liikkumista kohtaan.

– Kuhinaa on tosiaan ollut ja asiakkaita on ainakin jonkin verran enemmän kuin viimevuosina, mutta numeroita lähdemme kävijälaskureista lukemaan vasta kuunvaihteen jälkeen, toteaa Tiilikan puistomestari.

