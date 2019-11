Lukion kohtalosta päätös vuoden alussa. Toiminnan jatkuminen tulee tarkasteluun kehittämistyön vaikuttavuuden pohjalta.

Rautavaaran lukion jatkosta päätetään ensi vuoden alussa kehittämistyöryhmän tulosten perusteella.

Armonaika lukion toiminnan kehittämiseksi päättyy ensi kuussa. Kunnanvaltuusto antoi lakkautusuhan alla olleelle lukiolle vuoden 2017 joulukuussa kaksi vuotta lisäaikaa toiminnan kehittämiseksi.

Hallintojohtaja Jenna Hattunen perustelee, että koska lukion kehittämis- ja markkinointityöhön varattu määräaika päättyy, tarkastellaan kehittämistyöryhmän tulokset ensi vuoden alussa.

– Käytännössä tarkastellaan, ovatko kehittämistyön tulokset olleet riittävät ja miten ne ovat vaikuttaneet. Yksi hyvä mittari on, ovatko hakijamäärät lisääntyneet, toteaa Hattunen.

Tarkastelun tulosten pohjalta tullaan ratkaisemaan lukion oppilaaksi ottamisen jatkamista koskeva kysymys.

Hyvinvointilautakunnan ensi vuoden talousarvioesitykseen ei ole enää varattu lukiolle 41 766 euron kehittämismäärärahaa.

Lautakunnan talousarvioesityksessä on päästy kunnanhallituksen asettamaan raamiin, joka on noin 2,36 miljoonaa euroa.

Budjetissa on huomioitu se, että siivous- ja ruokapalvelut siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointiosastolta elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

Merkittävin muutos koulutoimen osalta kuluvaan vuoteen verrattuna on joustavan opetuksen ryhmän perustaminen.

Rehtori Matti Korkalaisen mukaan kyseessä on vuosiluokkiin sitomaton pienryhmä koululaisille, jotka tarvitsevat yksilöllisiä koulunkäynnin tuen järjestelyjä.

Kunta hakee parhaillaan erityisopettajaa, joka toimii tämän pienryhmän opettajana. Hakuilmoituksen mukaan järjestely toimii kokeiluluontoisesti ensi kevätlukukauden ja todennäköisesti jatkuu sen jälkeen pysyvänä toimintana.

Budjetissa linjataan varhaiskasvatuksen tänä vuonna alkanutta maksuttomuutta siten, että maksuttomuus rajataan koskemaan vain kunnan alueella päiväkotia ja perhepäivähoitoa.

Mikäli kokonaisuus huomioiden on perusteltua, että kunta ostaa lapselle päivähoitopaikan Rautavaaran kunnan ulkopuolelta, laskutetaan perheeltä päivähoitomaksu, sillä kunnalta peritään ostopalvelusta todelliset kustannukset.

Hyvinvointilautakunta esittää ensi vuoden talousarviotaan kunnanhallituksen ja edelleen -valtuuston hyväksyttäväksi.