Lisää tuotanto- sekä kylmä- ja pakastetiloja

Yritystoiminta: Rahoitusneuvottelut ovat käynnissä ja syksyllä alkaa laajentaminen.

Rautavaaran kunnanvaltuusto hyväksyi viime viikon maanantain kokouksessaan Rautavaaran Leipomon kiinteistön oston.

Työpaikkojen turvaamiseksi kunta ostaa PERE-nimisen kiinteistön, johon kuuluvat leipomon Ollintiellä sijaitseva tontti ja rakennukset. Tontin pinta-ala on 2 502 neliömetriä ja leipomorakennuksen 490 neliötä. Kauppahinta on 167 000 euroa.

Leipomo jatkaa toimintaansa tiloissa Rautavaaran kunnan vuokralaisena. Vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi ja vuokran määrä on 8 325 euroa vuodessa.

Kiinteistön kauppa liittyy Rautavaaran Leipomon laajennussuunnitelmaan, jonka mukaan yritys laajentaisi tilojaan 120 neliöllä. Kaupan ehtoihin tulee kiinteistön takaisinostovelvollisuus kunnalta, mikäli suunniteltu laajennushanke ei toteudu.

– Helpottaa laajennusprojektia, totesi Rautavaaran Leipomon toimitusjohtaja Jaakko Kärki tyytyväisenä.

Hän uskoo, että kunnan aikaisempi päätös olla hyväksymättä kauppaa perustui kunnan heikkoon taloudelliseen näkymään. Kun miljoonan alijäämä vaihtui yli 700 000 euron ylijäämäksi, niin se mahdollisti kunnan ostomahdollisuuden. Takaisinostovelvollisuuden lisäksi kaupanehtoihin ei tullut kuin pieniä viilauksia.

Kärki arvelee laajentamisen alkavan elokuussa.

– Väkisin menee syksylle.

Laajentamalla haetaan lisää tuotantotiloja. Kasvava liikevaihto on tuonut ahtautta.

Tarkoituksena on myös laajentaa ja uudistaa pakaste- ja kylmätilat, koska ne ovat liian pienet.

– Nykyiset ovat myös heikossa kunnossa, Kärki jatkoi.

Leipomon liikevaihdon kasvun taustalla on uudet tuotekoot ja pakkauksien pienentäminen. Tuotteita ostetaan juuri paistettuina perättäisinä päivinä kaupasta.

– Ennen oli kilon leipä, kertoi Kärki vanhasta suosikista.

Syyksi hän arvelee perhekokojen pienenemisen ja yksittäistalouksien kasvun.

– Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, Kärki kertoi.

Lähiruisleipä on edelleen suosittu tuote. Maalaiskauraleipä on kuitenkin nosteessa ja munkkien myynti kasvaa kovasti.

Alueellisesti Rautavaaran Leipomo vie tuotteitaan Koillis-Savon lisäksi muualle Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.

Laajentaminen aiotaan tehdä kerralla ja se on kooltaan vähintään 120 neliötä.

– Voi olla isompikin, Kärki tuumasi.

Leipomo käy parhaillaan rahoitusneuvotteluita ja niiden pitäisi selvitä alkukesästä. Sen jälkeen on piirustusten ja tarjouspyyntöjen laadinta.

– Pää täyttä ajatuksia. On hommia ollut ja niitä riittää, Kärki huokasi tyytyväisenä.

Rautavaaran Leipomo on toiminut kunnassa yli 25 vuotta ja työllistää nykyään kokoaikaisesti kahdeksan henkilöä ja neljä osa-aikaista. Tulevaisuudessa työpaikkoja arvioidaan olevan 15–20.

– Enemmän käsiä tarvitaan, Kärki sanoi.

Kasvua on tarkoitus hakea maltillisesti.

Leipomon kunnalle maksama vuokra on Kärjen mukaan realistisen järkevä. Viiden prosentin pääomavuokra on alueelle tyypillinen.

Mikäli kunta ei olisi ostanut Leipomon kiinteistöä, niin yritys olisi joutunut toimimaan jatkossa pienemmissä tiloissa ja luopumaan kasvusuunnitelmista.

Leipomo tekee koko ajan tuotekehittelyä, joten uudet tuotteet eivät liity suoraan laajennukseen.

– Kun niitä syntyy, niin ne tuodaan markkinoille, Kärki kertoi.