Kutsuuko sohva puoleensa? Videojumpasta saat virkeyttä!

Vaikka rautavaaralaislähtöinen Tiina Malinen asuu Raumalla, vierailee hän näinä päivinä monien rautavaaralaisten kodeissa. Nimittäin videon välityksellä.

Tiina Malinen on kuvannut jumppavideoita youtube-kanavalle Tintzukka-nimellä jo parin vuoden ajan. Videoiden tekeminen lähti omasta kiinnostuksesta.

– Kävin lasten kanssa Tubecon-tapahtumassa Helsingissä, ja siitä idea oikeastaan lähti.

Nuoremmille suunnattuja vauhdikkaampia jumppavideoita on netti pullollaan, mutta esimerkiksi tuolijumppaa ja muita rauhallisempia jumppia vähemmän. Näitä löytyy Malisen youtube-kanavalta.

Tiina Malinen on asunut lapsuutensa Rautavaaran Siikajärvellä, jossa hänen vanhempansa Arto ja Anneli Malinen olivat opettajina. Tiina kävi myös lukion Rautavaaralla ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1996.

Rautavaara -Facebook-ryhmään Tiina jakoi ensimmäiseksi linkin Rautavaaralla viime vuonna kuvaamaansa videoon. Se sai paljon hyvää palautetta, jonka rohkaisemana hän laittoi ryhmään myös jumppavideoita. Ne ovatkin saaneet hyvän vastaanoton etenkin nyt korona-aikana.

– Positiivista palautetta on tullut paljon nimenomaan rautavaaralaisilta ja se on tuntunut tosi hyvältä! Monet jumppien ohjaajat ovat kertoneet saaneensa videoilta uusia ideoita työhönsä.

Omien videoiden kuvaaminen on yksi tapa pitää mieli virkeänä kotona nyt karanteeniaikaan, kun tekemisestä on pulaa. Tiina Malinen rohkaisee kaikkia kiinnostuneita ryhtymään rohkeasti videoiden tekoon. Alkuun pääsemiseksi ei tarvita juuri muuta kuin kännykkä, ja aiheena voi olla mikä vain oman kiinnostuksen kohde: käsityöt, puutarha, kevään tulo tai muut harrastukset.

– Videoiden tekemisessä joutuu laittamaan itsensä likoon ja opettelemaan jatkuvasti uusia asioita, se tekee siitä haasteellista ja mielenkiintoista, sanoo Malinen.

Tiina Malinen kannustaa myös liikkumaan, joko kotona esimerkiksi videoiden avulla tai mahdollisuuksien mukaan ulkona.

– Kotona aika käy helposti pitkäksi ja sohva rupeaa kutsumaan puoleensa. Ainakin toistaiseksi myös ulkona pystyy liikkumaan monipuolisesti. Aina Rautavaaralla käydessämme nautimme kirkonkylän ulkoilumahdollisuuksista ja talvella ihmettelemme lumen määrää, sanoo Tiina Malinen.

Alla linkki Tiina Malisen tuolijumppaan.