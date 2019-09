Koskettava kokonaisuus. Savolainen messu juhlisti Rautavaaran 145-vuotisjuhlavuotta.

Savolainen messu soi Rautavaaran kunnan 145-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Rautavaaran kirkossa. Savolainen messu on kuopiolaisen Antti-J. Janka-Murroksen säveltämä ja sovittama kirkkomusiikkiteos kansansoitinorkesterille ja sekakuorolle.

Esiintyjät olivat Ylä-Savon Pelimannit ja laulajat, Nilsiän, Rautavaaran ja Varpaisjärven kirkkokuorot.

Kolmen kuoron ja pelimannien sovittaminen yhteen on ollut vaativa työ, mutta Rautavaaralla saatiin kuulla miten hienolle se kuulostaa, kun se on taidolla tehty.

Noin 70 laulajaa Janne Saarelaisen johdolla ja alun toistakymmentä soittajaa Antti-J. Janka-Murroksen johtamana onnistuivat mitä parhaimmin.

Kuorolaiset paljastivat, etteivät ole montaakaan kertaa harjoitelleet koko kokoonpanolla, johon kuuluu lähes sata esiintyjää. Kuorot olivat harjoitelleet vuoron perään Rautavaaralla ja Varpaisjärvellä ja lopullinen hitsautuminen yhteen oli tapahtunut esitysten myötä.

Messun kantaesitys oli viime heinäkuussa Kaustisten kansanmusiikkijuhlilla.

Kansanmusiikki ja hengellinen musiikki olivat sulautuneet helposti lähestyttäväksi, mutta samalla hyvin koskettavaksi kokonaisuudeksi. Pelimannien taidokasta soittoa haluaa kuulla varmasti myös toisen kerran. Se tuskin haittasi, kun yhden jos toisenkin jalka vippasi penkin alla rauhallisen kansanmusiikin poljennon tahtiin.

Esitys oli oivallinen esimerkki, kuinka hengellistä musiikkia voidaan esittää musiikin eri tyylein.

Esityksessä oli jotain yhtymäkohtia körttiläiseen veisuuseen, vaikkakin körttiperinteessä virsiä veisataan ilman säestystä. Kirkon aulassa kuului tyytyväisten kuulijoiden kommentteja, jotka voidaan tiivistää erään herran kommenttiin – Kyllä kannatti tulla. Savolainen messu esitetään vielä kerran Kuopiossa 4.10.

Messun päätteeksi Rautavaaran kunta tarjosi 145-vuotisjuhlansa kunniaksi kakkukahvit. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Korkalainen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Matikainen ottivat kädestä pitäen vastaan noin 220 kahvitilaisuuteen osallistunutta vierasta.