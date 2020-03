Koronavirus pisti kansalaiset kotiarestiin. Liikkumista rajoitetaan, koulut ja harrasteet kiinni.

Suomen hallitus päätti maanantaina 16.3. ottaa käyttöön järeät aseet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Asetetut rajoitukset tulivat voimaan eilen 18.3. ja jatkuvat 13. huhtikuuta saakka.

Kaikki koulut – perusopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kansalaisopistot – suljetaan ja oppilaat siirtyvät etäopetukseen. Ainoastaan erityistä tukea tarvitseville oppilaille sekä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien 1–3-luokkalaisille lapsille järjestetään lähiopetusta.

Päiväkodit ovat auki ja myös esiopetus toimii normaalisti. Toiveena kuitenkin on, että sellaiset vanhemmat, joilla on mahdollista jäädä hoitamaan lapsiaan kotiin, tekisivät niin.

Ihmisten kohtaamisia rajoitetaan huomattavasti. Yli kymmenen henkilön julkiset kokoontumiset kielletään ja kaikkia suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Museot, teatterit ja kirjastot suljetaan. Myöskään omatoimikirjastot ja kirjastoautot eivät ole toiminnassa. Samoin harrastustilat, uimahallit ja muut urheilutilat on suljettu.

Kuopion kaupunki sulki jo lauantaina 14.3. kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat, ja tässä yhteydessä menivät kiinni myös Nilsiän Tahko Spa ja Juankosken Iivolan palvelukeskuksen allas. Kuopion kaupungin asukastuvat, muun muassa Nilsiän Leivontupa, ja päivätoimintakeskukset kuten Juankosken Hevoshaan päivätoimintakeskus, on suljettu 17.4. asti.

Myös Nilsiän Manttu on suljettu ja Kino Mantun toiminta katkolla 17.4. saakka.

Kaikki matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Myös valtakunnan sisäistä liikennettä vähennetään. Hallituksen ohjeistuksen mukaan Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille, ja suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Koronavirus on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille. Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Myös vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä hoitolaitoksissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa kielletään.

Kaikkia sairastuneita ei enää testata viruksen varalta, vaan testauksessa keskitytään rajattujen ryhmien näytteidenottoon.

Terveydenhuollon kiireettömiä vastaanottoaikoja ei toistaiseksi anneta lainkaan.

Kaupoissa kävi kuhina viime viikolla, kun ihmiset alkoivat varautua mahdolliseen sairastumiseen ja karanteeniin. Etenkin vessapaperia ja peruselintarvikkeita ostettiin normaalia isompia eriä, joten aika ajoin hyllyt olivat tyhjiä.

Tavara- ja rahtiliikenne kuitenkin jatkuu normaalisti, joten hamstraukseen ole tarvetta.

Koulujen siirtyminen etäopetukseen lakkauttaa myös ely-keskuksen järjestämiä koululaiskyydityksiä.

Rautavaaran kunta ilmoitti jo viime viikolla nettisivuillaan toimenpiteistä, joilla kunta pyrki estämään koronaviruksen leviämistä. Esimerkiksi kunnan järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet päätettiin jo tuolloin perua toistaiseksi.

Kuopion kaupunki on perustanut kaupunkitasoisen koronavirustilannetta koordinoivan ryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti. Kaupunki ohjeisti jo torstaina 12.3. työntekijöitään jäämään etätöihin mikäli mahdollista ja välttämään kättelyä.

Jos sairastut

– Sairasta lievät oireet kotona

– Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona.

– Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi soittamalla ajanvaraukseen. Virka-ajan ulkopuolella soita KYS päivystyksen neuvontanumeroon 116 117.

– Pysy kotona oireiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan, kuitenkin vähintään viikon ajan oireiden alkamisesta.

– WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus luokitellaan yleisvaaralliseksi taudiksi.