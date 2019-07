Kohti suomiräpin huippua. Aleksi ”Allu” Immonen haluaa tehdä musiikkia omalla tyylillään.

Rap, tai kuten usein Suomessa sanotaan, räp, on musiikin laji, joka jakaa usein mielipiteitä. Tämän on saanut huomata myös Rautavaaralla pari vuotta asunut Joensuusta lähtöisin oleva rap-artistin uraansa aloitteleva Aleksi Immonen, joka käyttää taiteilijanimeä Allu.

– Ihmiset joko tykkää tai vihaa. Vaikka kukaan ei ole tietysti tullut päin naamaa sanomaan, ettei tykkää musiikista, mutta somessa tulee kyllä anonyymiä kommenttia, Immonen kertoo.

Kritiikin vastaanottaminen on kuitenkin kasvattanut nuorta artistia.

– Kyllähän siinä on ollut opettelua, että oppii negatiivistakin kommenttia sietämään. Varsinkin kun olen sellainen ihminen, että teen asiat täysillä. Sitten kun tulee vastaan sellaista kommenttia, sitä miettii, että tuleeko tästä nyt sitten mitään. Mutta sitten tulee sellainen fiilis, että hei, minä kuuntelen nyt itteeni ja teen sitä mitä haluan tehdä, Immonen painottaa.

Immonen on harrastanut musiikkia pienestä pitäen. Tämä oli esimerkiksi lapsena vetänyt oma-aloitteisesti Maamme -laulun Joensuun torilla itsenäisyyspäivänä.

– Siirryin sitten Joensuun torilta Rautavaaran torille, Immonen naurahtaa viitaten esitykseensä VaaraFestin aikana.

Ennen kuin nuori muusikko ajautui kokeilemaan räppiä, musiikkiharrastukseen kuului lähinnä laulun harjoittelua.

– Kyllä minä testailin myös kitaraa ja pianoa, mutta kyllä se suunsoitto on se minun juttu, Immonen sanoo hymyillen.

Artisti avaa myös vähän kappaleiden syntyhistoriaa.

– Viime vuoden puolella aloin tosissani kirjoitella riimejä. Sitä ennen kyllä on aikaisemminkin tullut jotain tönkköä tekstiä tuotettua.

Tällä hetkellä Allun tuotantoa löytyy netistä Youtubesta ja SoundCloudista, mutta isompia juttuja on luvassa lokakuun jälkeen.

– Spotifyn kanssa on jo oltu yhteyksissä ja biisit saadaan lisättyä sinne, kunhan tulen täysi-ikäiseksi.

Isoja asioita on siis tapahtumassa, eivätkä ne liity pelkästään musiikkiin. Rautavaara joutuu nimittäin valitettavasti luopumaan Joensuussa lainassa olleesta nuoresta miehestä, kun tämä muuttaa takaisin synnyinseuduilleen.

– Opiskelin Nurmeksessa jonkin aikaa merkonomiksi, mutta päätin vaihtaa alaa nuorisopuolelle, joten lähden opiskelemaan Joensuun Niittylahteen, Immonen kertoo suunnitelmistaan tulevaisuuden varalle.

Musiikkialakin oli tämän mielessä käynyt, mutta lopulta nuorisoala vei voiton.

– Olen aina tykännyt olla ihmisten ja nuorten seurassa, ja haluan auttaa ihmisiä.

Musiikki tulee kuitenkin olemaan myös jatkossa Immosen elämää, vaikka tämä opiskeleekin toista alaa. Tähän mennessä räppärin alku näyttää kuitenkin pärjänneen varsin hyvin ilman virallista muusikon koulutustakin.

– Tykkään tehdä musiikkia omana itsenäni, Immonen toteaa.