Kisojen suosio nousussa. Tahko GP on yksi Suomen suurimmista laskettelukisoista. Lähtöramppina toimi ensimmäistä kertaa uusi näköalatorni.

Laskettelun suosio on monen muun urheilulajin tapaan vaihdellut vuosien aikana. Nilsiässä lajin suosio on aina ollut korkealla, mutta viime vuosina kisojen osalta lajissa on ollut nähtävissä hiljaisempi kausi. Tämän vuoden NilSkin luotsaamissa kauden ensimmäisessä kisoissa saattoi kuitenkin huomata lajin saaneen uutta pontta, sillä 25.- ja 26. tammikuuta järjestetyssä Tahko GP:ssä, jossa kilpailtiin suurpujottelussa sekä supersuurpujottelussa, osallistujia oli noin 280 laskijaa.

Kilpailijoita saapui ympäri Suomen sekä Venäjältä paristakymmenestä eri seurasta, ja ikähaitari ulottui kahdeksasta kahdeksaantoista vuotiaisiin laskijoihin. Nilsiä Skin omista nuorista toivoista mukana oli M10-sarjassa kisaillut Matias Parviainen, joka sijoittui lauantain suurpujottelussa sijalle 16. Sunnuntain supersuurpujottelussa eli Super-G:ssä Parviainen petrasi sijoitustaan nousten sijalle 10.

Mukana kisoissa oli myös lauantaina N16 sarjassa Nilsiä Skin Mariia Sushinskya, joka jäi kuitenkin ilman sijoitusta.

Eniten mitaleita kahmi kauniaislainen seura GrIFK Alpine, jonka laskijat sijoittuivat kolmen parhaan joukkoon molempina päivinä yhteensä 21 kertaa. Toiseksi parhaiten selviytyivät Lahden hiihtoseura ja Kuopio Ski Club, jotka sijoittuivat kolmen kärkeen 12 kertaa.

Tahko GP on järjestetty jo yli parinkymmenen vuoden ajan, ja on myös yksi Suomen suurimmista laskettelukisoista. Tämän vuoden GP-kisat olivat ensimmäiset, jotka laskettiin viime syksynä rakentuneesta Tahkon näköalatornista.

Tornin lähtöramppia alettiin valmistelemaan kisoja varten hyvissä ajoin rampin avaamisella ja lumettamisella. Kisoja olikin järjestelemässä lähemmäs kolmisenkymmentä talkoolaista sekä ennen kisoja että niiden aikana. Myös kannustusjoukkoja saapui runsain mitoin paikanpäälle ja kisoja seuranneet seuratoverit jaksoivat myös kannustaa muita laskijoita.

Kisailuja jatkettiin Tahkolla myös helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna, jolloin siellä järjestettiin Tahkon Alppikoulun tuki ry:n luotsaamat pujottelukisat. Kyseisissä kisoissa jaettiin FIS-pisteitä, joiden avulla kansainvälinen hiihtoliitto määrittelee kilpailijoita. Kisoissa oli mukana osallistujia Suomen lisäksi Ruotsista ja Norjasta sekä muutama kilpailija Latviasta sekä Venäjältä.