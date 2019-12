Kirjastoon pääsee viikon jokaisena päivänä. Kuntalaisten asukasillassa esittämä toive aukiolon lisäämiseksi toteutui, kun omatoimikirjasto otettiin tiistaina käyttöön.

Kirjaston omatoimijärjestelmä otettiin käyttöön Rautavaaralla tämän viikon tiistaina.

Kirjastonjohtaja Jonne Kanerva totesi, että järjestelmä lisää kirjaston aukioloajat moninkertaisiksi.

– Etenkin niille, joiden aikatauluja joko työssäkäynti tai esimerkiksi syrjässä asuminen rajoittaa, tämä on varmasti iloinen asia, arvioi Kanerva.

Omatoimikirjasto on käytössä joka päivä kello 8–20 välisenä aikana. Muutoin kirjasto on auki entiseen tapaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, jolloin kirjastovirkailija on paikalla.

Omatoimisen järjestelmän käyttämiseen tarvitaan kirjastokortti, verkkokirjastotunnus ja käyttölupa, jotka voi hakea kirjastosta tai kirjastonjohtajalta. Tiistaihin mennessä niitä oli haettu alun toistasataa, kun kirjastokortin haltijoita on lähes 500.

Avajaispäivänä ensimmäisten joukossa järjestelmään kirjautuneelle Sirkka Seppäselle omatoimikirjastossa asioiminen tuli tutuksi jo aiemmalla asuinpaikkakunnalla Vihdissä. Hänen mielestään itsenäinen asioiminen on helppoa, mutta hän arvostaa myös palveluaikoja.

– Palvelu on täällä kympin arvoista. Pieneksi kirjastoksi täällä on myös hyvä valikoima ja uutuuksia tulee nopeasti.

Kirjaston käyttömahdollisuuksien lisääminen nousi esille viime vuoden keväällä asukasillassa, jossa kuntalaiset esittivät ideoita kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi. Tuolloin esitettiin toive, että kirjaston aukioloa laajennettaisiin.

– Omatoimikirjaston juuret ovat siis asukkaiden kuuntelemisessa, totesi hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi, joka aiemmin työskenteli asukasillan järjestäneessä Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa.

Kirjaston palveluiden kehittämistä pohditaan 11.2. pidettävässä tilaisuudessa.