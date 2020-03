Kipari Sprint peruttu

Kipari Sprint la 14.3. on peruttu. Taustalla on AKK-Motorsport ry:n päätös perua kaikki sen alaisuudessa toimivat kilpailut 31.5. saakka henkilömäärästä riippumatta. Päätös on tehty Valtioneuvoston torstaina 12.3. antaman linjauksen pohjalta, jonka mukaan yli 500 henkilön yleisötapahtumat perutaan 31.5. saakka. Valtioneuvosto suosittelee lisäksi myös muita kokoontumisien järjestäjiä harkitsemaan tilaisuuksien järjestämistä riskiarvioiden pohjalta. Toimenpiteellä pyritään ennaltaehkäisemään koronavirustartuntoja sekä hidastaa tautiepidemian etenemistä.

Kipari Sprintillä pitkä historia

Vauhtia, vaarallisia tilanteita, odotusta, jännitystä, kaatoja, vaihtuvia Kunkkuja, pettymystä ja tuuletusta.

Harvan tapahtuman historiaa pystyy kuvaamaan näin värikkäin sanakääntein. Rautavaaran Urheiluautoilijoiden organisoiman Kipari Sprintin kohdalla se on suotavaa – ja totta jokainen sana.

Ensimmäistä kertaa 25.3.1991 järjestettyyn Kipari Sprintiin ilmoittautui mukaan 55 kuljettajaa. Kisa järjestettiin hyväntekeväisyyskilpailuna, jonka tuotto luovutettiin rautavaaralaisten lasten polkupyöräkypärien hankintaan.

Historiallisen kilpailun nimeksi nousi Kiuruveden Urheiluautoilijoiden Jari Kainulainen. Hän vei nimiinsä sekä yleisen että oman luokkansa voiton.

10-vuotisjuhlakilpailussa, 25.3.2001, oli ilmassa odotusarvoa. Kipari Sprintin odotettiin olevan tuolloin kaksi kertaa Kiparin Kunkun voittaneen Matti Santin näytös. Toisin kuitenkin kävi, kun voiton vei Mikkelin Urheiluautoilijoiden Timo Viskari. Vaihdeongelmien kanssa tuskaillut Santti kaasutteli neljänneksi. Yleisöä tilaisuudessa arvioitiin olevan viitisensataa.

20-vuotisjuhlakilpailun nopein oli Kuopion urheiluautoilijoiden Mika Kosunen. Hän oli myös ainut kisaaja, joka alitti haamurajan 1.30 – sekunnin sadasosan turvin. Kiparin Kunkku -tittelin hän sai tuolloin kolmatta kertaa. Osanottajia kilpailussa oli lähes 90. Nilsiän Urheiluautoilijat niittivät nimiinsä luokkavoittoja Jukka Korhosen, Antti-Jussi Keinäsen ja Harri Hartojoen tuulettaessa voittojaan. Pitäjäläisen jutussa korostettiin tuolloin myös naapuriseurojen merkityksen kilpailun järjestelyissä.

Kipari Sprintin järjestäjätahon puheenjohtaja Kalle Korkalainen nostaa Kipari Sprintin ajajista ensimmäisenä esiin, kilpailun kymmenkertaisen Kunkun, Matti Santin.

– Kyllä hänestä on tullut jo meidän roolihahmo, mies naureskeli jatkaen:

– Ja meidän seurasta Hyttisen Kaitstu on voittanut monena vuonna.

Alulle tapahtumaa oli aikoinaan panemassa Ari Sarjanen.

– Työtä ja uhrauksia se vaati, ja talkoohenkeä. Parikymmentä vuotta olin kilpailujohtajana. Parhaana vuonna mukana oli 140 autoa, mies muisteli.

Tänä päivänä järjestelyihin lisäpainetta tuovat autourheilun kiristyneet vaatimukset.

– AKK:n maksut ja viranomaisvelvoitteet ovat tiukentuneet. Ne ovat pienelle järjestäjäseuralle iso taakka, Sarjanen pohti.

Alusta asti mukana ollut, nykyään turvallisuuspäällikkönä oleva, Matti Hanhinen on nähnyt kisaa ajettavan monenlaisella menopelillä.

– Nykyisinhän luokkia on paljon. Uudemmalla kalustolla, nelivedolla menestytään. Toki vanhempaa kalustoa on mukana yhä edelleen.

Keli on myös ollut usein kilpailujärjestäjän puolella.

– Monena vuonna on sää suosinut, Hanhinen kommentoi jatkaen:

– Nuoria tähän olisi nyt hyvä saada mukaan niin saadaan tälle tulevaisuudessakin jatkoa, toivoi Hanhinen.

Juttua muokattu 13.3. kello 8.49. Juttuun lisätty ja siihen muokattu tieto tilaisuuden peruuntumisesta (Tiia Kampman).