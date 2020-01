Kiinnostus heräsi jousiammuntaan. Vuoden urheilija Eetu Korkalainen sai ensituntuman lajiin kun sitä esiteltiin koululaisille.

Rautavaaralainen Eetu Korkalainen, 11, innostui jousiammunnasta puolitoista vuotta sitten, kun rautavaaralaisen jousiammuntaseura Koillis-Savon Sulka ry:n edustajat kävivät esittelemässä lajia koululaisille.

Hyvinvointilautakunta valitsi peruskoulun viidennellä luokalla olevan Eetun kunnan Vuoden urheilijaksi joulukuun kokouksessaan.

Eetu voitti viime vuonna 11-vuotiaiden halli SM-kisoissa Teuvalla vaistojousen hopeaa ja Kemissä ulkoratojen kultaa. Lisäksi hän on ampunut Oulun Kynttiläkisoissa marraskuun alussa pisteellä yli entisen Suomen ennätyksen.

– Koulussa pidetyssä lajin esittelyssä useampikin innostui jousiammunnasta, puolenkymmentä on samassa sarjassa. Meillä on hyvä kaveriporukka, keskenämme on leikkimielistä kilpailua ja tsemppaamme toisiamme, kertoo Eetu.

Seuraavat kisat ovat helmikuussa Varkaudessa.

Lajin harjoittelupaikka, entisen alakoulun sali on lähellä ja alkuun pääsi seuran jousella, joten kynnys lajin aloittamiseen oli matala.

Eetu hankki sittemmin oman jousen.

Jousiammunassa oikea tekniikka on tärkeää, joten seurassa saatavaa ohjausta ja harjoittelua tarvitaan. Myös kes

kittymiskyky on tarpeen.

– Käyn yleensä kolme kertaa viikossa harjoituksissa, joskus vielä sunnuntaisinkin.

Eetun harrastuksiin kuuluvat myös jalkapallo ja sähly.

Koulussa hän on valinnut valinnaisaineeksi erätaidot, jossa käsitellään muun muassa luontoon, kalastukseen ja metsästykseen liittyviä aiheita. Lisäksi on yövyttykin teltassa.

Palkinnon luovuttivat joulun alla lautakunnan puheenjohtaja Merja Heikkinen ja hallintojohtaja Jenna Hattunen.

Paikalla olivat myös vanhemmat Jukka Korkalainen ja Taina Parviainen sekä pikkusisko Iida, joka myös harrastaa jousiammuntaa.

Kunta on esittänyt Pohjois-Savon Liikunnalle Koillis-Savon Sulkaa paikkakunnan Vuoden liikuttajaksi. Perusteluna on muun muassa, että seura on lisännyt liikuntamahdollisuuksia uuden lajin myötä. Kymmenkunta alakouluikäistä on innostunut jousiammunnasta ja sitoutunut käymään harjoituksissa – jopa siinä määrin, että osallistuvat kilpailuihin, joista paluumatkalla on mitalejakin mukana. Seura tekee lajia tutuksi kouluvierailuilla seutukunnalla ja järjestää vuosittain ammuntaleirin.