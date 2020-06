Kesämatkailussa on nostetta

Kevät on ollut haastava matkailulle, sillä ihmisten matkustamista on rajoitettu koronapandemian vuoksi. Myös erilaisten tilaisuuksien peruminen ihmisten kokoontumisrajoitteiden vuoksi on vaikuttanut suoraan matkailuun.

– Kun tarkastellaan maalis-toukokuu aikavälillä, niin puhutaan noin miljoonasta vähemmästä matkailueurosta, mitä tästä meidän kauttamme olisi kulkenut. Se välittyy sitten isommalle toimintakentälle, kertoi Tahko.comin hallituksen jäsen Teo Kuosmanen karuista luvuista.

Vaikka kevät olikin haastava, on positiivistakin näköpiirissä.

– Viimeisen kolmisen viikkoa on 25 prosenttia viikkotasolla tehty enemmän kauppaa viime vuoden samaan aikajaksoon verrattuna. Juhannus näyttää siinä suhteessa hyvältä, Kuosmanen visioi.

Koronakevät on vaikuttanut merkittävästi myös Rautavaaralla sijaitsevan Metsäkartanon varauksiin.

– Kevät on ollut katastrofi, täyttä nollaa. Varauskalenterit tyhjenivät maaliskuussa. Reagoimme siihen välittömästi eli käytännössä olimme kevään kiinni. Olemme avanneet rajoitetusti kesäkuun alusta, kommentoi toimitusjohtaja Jari Korkalainen.

Matkailun kysyntä on nyt varovaista.

– Peruuntumisia tulee lyhyellä aikajänteellä, mikä tekee kesästä arvoituksellisen. Kotimaanmatkailu ja luonnonrauha sekä väljä matkustaminen ovat nyt tärkeitä. Meillä on tarjota sitä. Se vastaa ajan tarpeisiin, näkee Korkalainen alueellisen valtin.

Lue koko uutinen 17.6. ilmestyneestä Pitäjäläisestä.