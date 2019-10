Keittiö sykkii talon sydämenä. Tilhilässä nautitaan kodinomaista ruokaa, jonka tuoksu tulvii käytäville saakka.

Ei ole vielä lounasaika, mutta silti Tilhilän aulan ruokapöytien ääressä istuu talon asukkaita – sukkaa kutoen tai lehteä lukien. Ja mikäs siinä on istuskellessa, äärellään kun paistetaan pinaattilettuja. Keittiön kätköistä leijailee yhteisiin tiloihin ja talon käytäville houkutteleva valmistuvan ruuan tuoksu. Se nostattaa mukavasti ruokahalua ja saa veden kutittamaan kielen kärkeä.

Ruokaa Nilsiän Palvelutalo Tilhilän keittiössä ryhdyttiin valmistamaan tämän vuoden alusta.

– Tarve tähän tuli, kun ruokapalvelun tuottaja vaihtui Fazer Amicasta Servicalle. He eivät pystyneet myymään ruokaa liikelaitoksen ulkopuolelle, pohjustaa Nilsiän vanhustensuojan toiminnanjohtaja Hanna Pirskanen asiasta.

Valmiin ruuan toimittaminen kilpailutettiin, mutta se osoittautui kalliiksi vaihtoehdoksi.

– Sitten teimme päätöksen, että ryhdymme valmistamaan ruuat täällä itse. Palkkasimme tänne kokin, ja entiset keittiötyöntekijämme ryhtyivät valmistamaan ruokaa, Hanna kertoo.

Paikan päällä tehtävän ruuan valmistuksen myötä on Tilhilän keittiö saanut uuden arvon.

– Kyllä keittiö on nyt talomme sydän, vähän niin kuin se on kotonakin. Kun täällä rupesi tuoksumaan valmistuva ruoka niin tänne tuli heti paljon kodinomaisempi tunnelma, nostaa Pirskanen esiin.

Eikä se jää pelkästään tuoksuun.

– Kyllä meidän mielestämme ruoka on nyt maistuvampaa, Hanna toteaa.

Hänen mielipiteensä on yhteneväinen Kuopion kaupungin talon asukkaille teettämän kyselyn kanssa.

Tuoksuvaan ja maistuvaan ruokaan saavat asukkaat esittää myös omat toiveensa.

– Täällä pääsin opettelemaan perunapuuron teon, kun Parviaisen Sisko sitä toivoi. Se on hänen lempparinsa. Sisko neuvoi, että perunat survotaan ja sekaan laitetaan ohrajauhoja. Netistä sitten vielä katsoin ohjetta tarkemmin, talon kokki, Suvi Kuokkanen, kertoo.

Samalla perunoiden kylkeen paistuvat pinaattiletut. Mainittakoon vielä, että oikein ehdassa voissa ne saavat väriä ja rapeutta pannulla ottaa.

– Ja proteiineihin kiinnitämme erityishuomion, nostaa Pirskanen vielä esiin tärkeän seikan ikääntyvien ruokailuun liittyen.