Katse yhteiseen tulevaisuuteen maaseudulla

Viime elokuussa naimisiin mennyt nuoripari, Miia ja Atte Kiiski, ei ole laakereilla ennättänyt hääkiireiden taltuttua lepäämään. Papin aamenen jälkeen on otettu jo muitakin rohkeita elämänaskelia.

– Sukupolvenvaihdos maatilalle tehtiin maaliskuun alussa, Nilsiän Lammasahossa sijaitsevan tilan emäntä ja isäntä täsmensivät.

Heidän kädenjälkensä näkyy jo nyt maatilalla kodissa tehdyn remontin myötä.

– Jos ei sitä nyt ennen kesäkiireitä olisi tehty, niin se olisi jäänyt syksyyn – ja olisiko sitä sitten tullut enää tehtyä, nuoripari naureskeli.

Tekeväinen kaksikko on ennättänyt toteuttamaan visioitaan myös navetan puolella, vaikka tilan isännän ja emännän saappaista ei vielä pohjakuvio ole ennättänyt kulumaan.

– Pienillä muutoksilla on saatu lehmämäärää lisättyä, Miia ja Atte myhäilivät.

Tilalla on tällä hetkellä 40 lypsylehmää, nuorta karjaa sekä vasikoita. Pelloilla viljellään säilörehua.

Katseet on suunnattu yhteiseen tulevaisuuteen.

– Koko ajan pyörii mielessä uusia ajatuksia, mitä täällä voisi toteuttaa.

