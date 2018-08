Kärkenä maa ja sen asukkaat

Milloinka lie Nilsiän Kankaisen nurmella viimeksi pelattu jalkapallo-ottelu, jossa kentällä vipeltää Japanin, Brasilian, Italian ja Suomen edustajia? Huomion arvoista on myös pelaajien keskinäinen yhdenhenkisyys, sillä pelin maaleja ei varsinaisesti lasketa. Keskeisintä hetkessä on yhdessäolo ja niinpä kansainvälinen ”sopupeli” päätetään lopettaa tasalukemiin.

Taisuke Nakanishi, Luciano Cesar Pozzobon ja Francesco Chico ovat olleet Nilsiässä noin viikon ajan. He ovat osa isommasta ulkomaalaisten nuorten joukosta, jotka ovat tulleet Suomeen osallistuakseen Leijonien Kansainväliselle nuorisoleirille Rautavaaran Metsäkartanolla. Ennen leirin alkua he asuvat isäntäperheidensä luona.

Japanilainen Taisuke, brasilialainen Luciano ja italialainen Francesco kertovat viihtyneensä hyvin Nilsiässä. Olonsa isäntäperheissä he ovat tunteneet tervetulleeksi. Suomalaisen vieraanvaraisuuden keskiöönkin nuoret ovat jo saaneet tuntumaa.

– Sauna on puhdistava, tervehdyttävä ja hikoiluttava paikka, tiivistävät nuoret naureskellen kokemaansa.

Eikä ole nuorten nälässäkään täytynyt olla. Siitä ovat paikalliset isäntäperheet hyvin nuorten mukaan huolehtineet. Ruokaa kehutaan hyväksi ja yksi nostokin sieltä tehdään.

– Mikä se on? Riisipiirakka? Se on erittäin hyvää, kehuu Luciano leveä hymy huulillaan.

