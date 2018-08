Karhu tuli rappusille. Rautavaaran Katajamäellä uroskarhu säikäytti Esa Pursiaisen.

Rautavaaralainen Esa Pursiainen koki elämänsä säikähdyksen, kun avasi kotinsa oven Rautavaaran Katajamäellä sunnuntaina neljän-viiden maissa.

Pursiainen oli lähdössä hakemaan ulkoa koiran kuppia, kun aivan oven takana piharapulla vastassa oli suurikokoinen karhu.

– Se seisoi takajaloillaan käpälät ojossa vain noin parinkymmenen sentin päässä minusta. Menin äkkiä takaisin sisälle ja vedin oven kiinni perässäni, kertoo Pursiainen.

Pursiainen soitti asiasta Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle Pekka Julkuselle, joka kehotti mittamaan karhun tassun jäljen. Pursiainen varmisti, että karhu oli lähtenyt paikalta ja lähti sitten pihalle vasara kättä pidempänä mittamaan karhun jälkeä.

– Jälki oli vasaran mittainen, reilut 30 senttiä pitkä, ja 17,2 senttiä leveä, kertoo Pursiainen.

Julkunen arvioi mittojen perusteella, että kyseessä on täysikasvuinen uroskarhu. Ilmeisesti sama karhu on liikuskellut aiemminkin alueella, ja käynyt muun muassa pellolla pyöröpaaleja tutkailemassa.

Pekka Julkunen sanoo, että karhun liikkeitä tarkkaillaan ja tarvittaessa harkitaan, tarvitaanko ryhtyä kartoitustoimenpiteisiin.

– Rautavaara kuuluu alueeseen, jolle on myönnetty yksi karhu pyyntilupa. Se on mahdollista käyttää jos karhu vielä tulee pihapiireihin, sanoo Julkunen.