Jukola osti Siwan kiinteistön ja kaavailee uutta kauppaa tilalle

Jukolan Osuuskauppa on ostanut entisen Siwan kiinteistön Rautavaaran kirkonkylästä ja kaavailee uutta kauppaa tilalle.

– Tarkoituksena on mahdollisesti purkaa nykyinen jo huonokuntoiseksi päässyt Siwan käytössä ollut rakennus ja aloittaa tontille täysin uuden kaupan rakentaminen, sanoo Jukolan toimitusjohtaja Raija Rantanen.

S-marketin nykyisessä kiinteistössä havaittiin tammikuun lopussa rakennusaikaisia virheitä muun muassa katon osalta.

Rantasen mukaan pohdittavana on ollut, lähdetäänkö remontoimaan nykyistä markettia vai rakennetaanko kokonaan uusi kauppa.

– Kokonaan uuden, eri osoitteeseen tulevan, rakennuksen etuina olisivat muun muassa mahdollisuus täysin uuteen energiatehokkaaseen rakennustekniikkaan, mahdollisuus malliltaan paremmin toimivaan myymälään sekä paikkakunnan ainoan kaupan aukipitomahdollisuus läpi koko projektin.

Mikäli hankkeen osalta kaikki sujuu hyvin, rakennustyöt on Rantasen mukaan tarkoitus aloittaa purkamalla entinen Siwan rakennus mahdollisimman pian ja käynnistämällä uuden myymälän rakentaminen vielä ensi kesän aikana.

– Lopullinen investointipäätös tehtäneen alkukesästä.

Nykyinen S-market Rautavaara palvelee koko ajan normaalisti.