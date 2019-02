Jukola kaavailee sulautumista Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan

Jukolan ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupat kaavailevat yhdistymistä yhdeksi yhtenäiseksi maakunnalliseksi osuuskaupaksi.

Jukola päättää sulautumisesta osuuskunnan kevätkokouksessa ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) sen jälkeen.

Jukolan toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Raija Rantasen mukaan mahdollisessa yhdistymisessä on kyse kahden itsenäisen osuuskaupan päätöksestä.

– Taloudellista pakkoa sulautumiseen ei ole, joten nyt on hyvä aika selvittää asiaa, sanoo Rantanen.

Jukolan toimialueeseen kuuluvat Rautavaara, Nurmes, Juuka ja Valtimo. PKO:n toimialuetta on Pohjois-Karjala pois lukien Jukolan toimialueeseen maakunnasta kuuluvat kunnat. PKO on siis huomattavasti Jukolaa isompi osuuskauppa.

Sulautumisesta Jukolan osalta päättävä kevätkokous on kaikille Jukolan Osuuskaupan jäsenille avoin ja kokouksen ajankohdasta päättää helmikuun lopulla kokoontuva hallintoneuvosto. Yhdistyminen toteutuisi sen jälkeen puolen vuoden sisällä.

