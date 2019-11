Joulun-, säbän- ja palomiehen puna. Jarmo Ruotsalainen tunnustautuu kotiseutuihmiseksi.

– Kyllä minä sellainen olen. Kotiseutuihminen.

Näin kuvailee itseään Artomarketin kauppias, nilsiäläinen Jarmo Ruotsalainen. Ja jatkoakin sanomalleen löytää.

– Täällä kaikki on tuttua ja turvallista. Ja lähellä.

Hänelle on joskus ehdoteltu, josko hän kauppiaaksi jonnekin muualle lähtisi. Vaan ei mies minnekään Nilsiästä halua.

– Täällä on hyvä olla, löytyy tiivis toteamus.

Jarmo puhuu Nilsiästä kauniisti. Hän maalailee tänne luonnon läheisyyden mukanaan tuoman seesteisyyden sekä ystävät, joiden kanssa on rakennettu lujia ja pitkäaikaisia tunnesiteitä.

– Täällä on kaikki, mitä tarvitsen. Isommissa kaupungeissa on kyllä mukava käydä, mutta kotiin on aina hyvät tulla.

Äärellään on Nilsiässä myös Jarmon rakas harrastus, salibandy. Reikäpallon perässä on mies kirmannut jo vuosia kaukalossa – ja intoa spurttailuun löytyy edelleen.

– Apassien kakkosporukassa pelaan vitosdivisioonaa, Ruotsalainen tarkentaa.

Apasseissa hän lisäksi valmentaa D-tyttöjä. Yhdistyksen toiminnassa hän on ollut mukana 23 vuotta.

Punainen väri on vahvasti läsnä myös Jarmon toisessa harrastuksessa, Nilsiän palomiesten toiminnassa. Siinä mies on ollut mukana 28 vuotta, ja päässyt pelaamaan salibandyä myös tämän yhdistyksen nimen alla – Palobandyn tiimoilta.

Punainen kuuluu Jarmolla myös joulun aikaan, ja kauppiaana hänen täytyy osata se hyvin ennakoida.

– Keväällä tehdään ennakot, tavara saapuu syyskuussa ja sesonki käynnistyy viimeistään lokakuussa, Ruotsalainen listaa.

Varsinainen paikallinen lähtölaskenta jouluun alkaa Jarmon mielestä torilta.

– Perinteinen Nilsiän Joulunavaus on hyvä.

Joulunpyhät haluaa kauppias rauhoittaa perheelleen. Silloin käydään joulukirkossa ja haudoilla sekä syödään hyvin.

Liittyypä Jarmolla toivekin joulun seutuun.

– Jospa joskus voisimme viettää joulun mökissä metsän keskellä, hän haaveilee.

Paikallisuudesta puhuttaessa vakavoituu Ruotsalainen puhumaan myös erilaisten palveluiden saatavuuden puolesta.

– Meillä on täällä Nilsiässä monenlaisia yrityksiä. Niiden palveluja tulisi käyttää.

Hän nostaa esiin myös Tahkon matkustajavirran mukanaan tuoman potentiaalin.

– Nilsiässä käynti Tahkolta on yksi loman ohjelmanumero. Pystymme tarjoamaan monipuolisen tarjonnan tämän kokoiseksi paikkakunnaksi.

Palataanpa kuitenkin vielä hetkeksi takaisin tuohon jouluun, tarkemmin ottaen vielä siihen rauhoittumisen hetkeen josta kauppias jo puhuikin. Jarmolla on laittaa siihen toviin nimittäin vielä toisetkin terveiset.

– Nauttikaa toistenne ja läheistenne seurasta. Toivotaan vielä, että saadaan valkea joulu.