Jari Mäkinen on Suomen ensimmäinen globaalin keittiömestarijärjestö WAMC:n Master Chef

Nilsiäläinen Jari ”Mäxä” Mäkinen on maailmanlaajuisen keittiömestarijärjestön WAMC World Association of Master Chefs ensimmäinen pohjoiseurooppalainen keittiömestari.

– Järjestön hyväksyntää ei osteta, vaan se myönnetään korkeasta ammattitaidosta ja meriiteistä, Mäkinen kertoo.

Keväällä hänelle myönnettiin kunnianimitys, Executive Member Honorary of WAMC -arvo. Mäkinen on suorittanut järjestön globaalin neliportaisen kilpailutuomarointikoulutuksen ja hänet haluttaisiin järjestön Suomen presidentiksi. Mäkinen itse katsoo, ettei sen aika ole vielä. Huhtikuussa Mäkiselle myönnettiin järjestön korkein tunnustus, Master Chef Medal -käädyt.

WAMC:n keskuspaikka on Australiassa. Järjestössä on Mäkisen mukaan yli 25 000 jäsentä, joista sidosryhmiin kuuluvia on noin 20 000.

– Master Chef Medal -mestarinkäätyjä on myönnetty noin 450, hän kertoo.

Ruoan tekemisestä ammatikseen ja gastronomiasta Mäkisellä on 35 vuoden kokemus. Hänestä piti tulla metsäinsinööri isänsä jalanjäljissä, mutta armeijan jälkeen Mäkinen kuori aluksi perunoita sekä sipuleita Tahkolla ja eteni urallaan nopeasti nuoremmaksi vuoromestariksi.

– Tiesin olevani omalla alallani, hän muistelee.

Tietä on viitoittanut myös leipurimestari-äidiltä perityt leivontataidot.

