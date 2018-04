Jalka nousee kevyemmin ja kävely on varmempaa

Ohjattu nousujohteinen voimaharjoittelu on nostanut ikääntyneiden lihaskuntoa.

Askel on kevyempi ja kävely muutenkin varmempaa ja nopsempaa. Kengät saa jalkaan ilman tukea. Rollaattorin käyttö on jäänyt vähemmälle. Mielikin on virkistynyt. Kaupassa käynti sujuu nopeammin.

Kun palaute on edellä mainitun kaltaista herää uteliaisuus, mistä tässä on kysymys! Kyse on ikääntyneiden vasta muutaman kuukauden kestäneestä voimaharjoittelusta, jolla on ollut jo myönteisiä vaikutuksia arjessa pärjäämiseen.

Ohjattu nousujohteinen voimaharjoittelu alkoi Rautavaaralla viime marraskuussa, kun terveyskeskuksen entinen ambulanssin autotalli keksittiin muuttaa ikääntyneiden kuntosaliksi, Voimatuvaksi. Tilassa ei harjoitella yksikseen vaan ryhmissä ja paikalla on aina ohjaaja.

Voimatuvassa on erilaisia kuntoiluvälineitä ja muun muassa kolme paineilmalla toimivaa jalkalihasten harjoittamiseen tarkoitettua laitetta.

Alusta alkaen Voimatuvan harjoituksissa käynyt Viljo Hakkarainen (83) on huomannut säännöllisen harjoittelun vaikutuksen liikkumiseensa.

– Voin muun muassa kävellä enemmän ilman rollaattoria, hän selvittää.

Pirkko Korhonen Kangaslahdesta puolestaan on saanut lihaskuntoharjoittelusta apua polvikipuun.

– Kipu on melkein hävinnyt. Liikkuminen, kuten hiihto, muutenkin auttaa. Jos ei liiku on polvi kipeä, on Korhonen huomannut.

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja ryhmiä on riittänyt viikon jokaiselle arkipäivälle. Ryhmien käynnistymisestä loppuvuodesta vastasi fysioterapeutti Tiina Miettinen. Sittemmin kunta on ostanut ohjauksen Savon Menevä -yrityksen Mona Koskelolta, joka on koulutukseltaan personal trainer ja liikuntaneuvoja. Ryhmässä on kerrallaan kuusi kävijää. Kävijöitä oli maaliskuun loppuun mennessä yhteensä noin 160.

Ikääntyessä lihaskunto heikkenee ja se vaikuttaa esimerkiksi liikkumiseen ja tasapainoon.

– On tärkeää saada voimaa jalkoihin. Voimaharjoittelun lisäksi kehitämme tasapainoa ja esimerkiksi alkuverryttelyn yhteydessä on myös aivojumppaa, Koskelo toteaa ryhmien ohjelmasta.

Ohjaajan työssä on Koskelon mukaan parasta nähdä kävijöiden innostumisen ja onnistumisen ilot.

– Varsinkin, kun kuulee konkreettiset esimerkit harjoittelun hyödyistä ja miten hyvinvoinnin kehittyminen näkyy esimerkiksi kotiaskareiden parissa ja arjessa muutoinkin.

Rautavaara on mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Sen tavoitteena on muun muassa tukea iäkkäiden ihmisten kotona asumista.

Vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Väyrynen toteaa, että Voimatupaan on käytetty Valtiokonttorin kunnalle myöntämiä perintövaroja, jotka on tarkoitettu ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

– Tässä jos missä ne varat ovat oikeassa osoitteessa. Laitteet ovat viimeisen päälle ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten käyttöön soveltuvat. Paikka on myös esteetön ja sijaitsee lähellä palveluasumista, Väyrynen kiittelee.

Toiminta on suunnattu pääasiassa yli 75-vuotiaille, toki nuorempiakaan ei käännytetä ovelta. Tarkoitus on, että voimaharjoittelu vakiintuu osaksi ikäihmisten arkea. Jatkossa ryhmiä vetävät vapaaehtoiset ohjaajat. Koskelo kouluttaakin vapaaehtoisia vertaistukiohjaajiksi, joilla on koulutuksen jälkeen valmiudet ohjata ryhmiä.