Jäällä seisova vesi sulki jääparkin

Leuto keli aiheutti ylimääräistä päänvaivaa Tahkolla heti Etelä-Suomen hiihtolomaviikon alkutaipaleilla. Jääparkkia ei matkailijoille avattu, sillä vesi seisoi suurina lammikoina jään päällä. Sen myötä kertautui myös pysäköintiongelma sekä Tahkon keskusta-alueen kupeessa ravintola Piazzan läheisyydessä että Tahkolahden pohjukan pysäköintialueilla.

Apuun liikenteenohjaukseen riensivät Nilsiän Urheiluautoilijat.

– Maanantaina heti aamusta minulle soitettiin. Meitä tänne tarvittiin, jotta ei menisi ihan tukkoon nämä pysäköintialueet. Kyllä nyt pakkasta tarvittaisi, että saataisi jääparkki aukeamaan, harmitteli Asko Lappinen leudon talven lieveilmiötä.

Paikallisten nopea reagointi pysäköintiongelmaan sai lisähelpotusta toisenkin ratkaisun myötä.

– Tahkolahden pohjukan pysäköintialueella järjestettiin linja-autokuljetus lipunmyyntipisteelle. Tämä käynnistyi maanantaina tuossa puolen päivän hujakoilla, kommentoi Seppo Kaipainen.

Myös häntä harmitti ikävä tilannetta juuri hiihtolomaviikkojen aikaan.

– Minkäs teet, eihän näille keleille mitään mahda.

Non-stop bussikuljetuksen järjestämiseen on Tahkorinteillä selvät toimintasuunnitelmat.

– Mikäli jääparkkia ei saada auki hiihtolomaviikkojen- tai pääsiäisen seutuun, niin järjestämme aina ylimääräisen kuljetuksen rinteiden läheisyyteen, kertoi liiketoimintajohtaja Pasi Martikainen jatkaen:

– Nyt jääparkki on toistaiseksi kiinni. Kyllähän se on harmillinen asia. Jääparkki tuo ison avun ja helpotuksen esimerkiksi sellaisille asiakkaille, joilla on jotain liikuntarajoitetta tai perheille, joissa joudutaan kantamaan useamman lapsen ja aikuisen lasketteluvälineet rinteeseen. Pyrimme aina siihen, että matkailijat pääsisivät mahdollisimman lähelle hissejä, laskettelurinteitä sekä palveluita.

Tahkon laskettelurinteiden puolella tilanne on hyvä. Lukuun ottamatta Hellelujahrinteen alaosaa ja Auringonlaskurinteen yläosaa, on 22 rinnettä auki. Lisäksi kaikki Tahkon rinnealueen 15 hissiä ovat auki.

– Olosuhteisiin nähden rinteet ovat todella hyvässä kunnossa. Osin on pehmeää, mutta toisaalta osa tykkää lasketella vähän pehmeämmällä alustalla osa kovemmalla. Lumitilannehan rinteissä on nyt hyvä, Martikainen kertoi.