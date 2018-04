Itsenäisyyden rinnalle myös B-suunnitelma

Rautavaaralla on hyvin hoidettu korpiseurakunta ja tyytyväiset seurakuntalaiset, totesi piispa.

– Rautavaara pääsee mediaan, kun toimittaja haluaa etsiä sairastavimman, syrjäisimmän ja surkeimman osan Suomea. Mutta katso: Piispantarkastuksen torijuhlassa tapasin iloisia ja elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä. Kuntapalvelut toimivat, laajakaista löytyy, luonto on kaunis ja korpiseurakuntakin on hyvin hoidettu.

Näin tviittasi piispa Jari Jolkkonen viimeviikkoisesta piispantarkastuksesta Rautavaaralla. Hänen mukaansa piispantarkastuksen yhtenä tarkoituksena onkin kuulostella, mitä ihmisille kuuluu.

Piispantarkastus alkoi hartaudella ja koululaisten kyselytunnilla kirkossa. Koululaiset tekivät piispalle sellaisia ”helppoja” kysymyksiä, kuten mikä on ”elämän tarkoitus”.

Kiusaamisesta kysyttäessä piispa vastasi, ettei hyväksy kiusaamista missään eikä missään muodossa. Piispan tekemä pikakalluppi oppilaiden joukossa osoitti samaa: kukaan ei halua tulla kiusatuksi.

– Eikö voitaisi tehdä sopimus, ettei kukaan kiusaa. Ja jos joku huomaa kiusaamista, niin hän puuttuu tilanteeseen, esimerkiksi kertomalla opettajalle tai omalle vanhemmalleen, ehdotti piispa.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa pidetyssä neuvottelussa alkoi piispan mukaan suorastaan sataa erilaisia ideoita siitä, kuinka kunta ja seurakunta voisivat tiivistää yhteistyötä kaikkien rautavaaralaisten palvelemiseksi.

Neuvottelun jälkeen piispa vieraili neljällä eri osastolla vanhustentalolla ja hoitoyksikkö Lepolan tiloissa.

– Kaikesta näki, että ihmisiä hoidetaan rakkaudella. Erityisen vaikutuksen teki tutustuminen lastensuojelutyötä tekevän Tulilyhty Oy:n työhön, sanoi Jolkkonen.

Alkuillasta vietettiin torijuhlaa Ollin torilla, jossa keskusteltiin rautavaaralaisten toiveista. Piispa kutsui yleisön joukosta muun muassa Erkki Pursiaisen toriyleisön eteen ja kysyi, mikä voisi olla paremmin Rautavaaralla.

– Oikeastaan kaikki on hyvin. Terveyskeskus toimii hyvin ja myös seurakunta erinomaisesti, talkoovoimaa on. Ihmiset ovat ”vappaita savolaisija”, luonnehti Pursiainen. Epäkohdaksi hän nosti asukasluvun, joka pitäisi saada kasvuun.

Piispantarkastuksen varsinaisena päätarkoituksena on selvittää, missä seurakunnassa mennään ja mihin sen pitäisi olla menossa. Piispa totesi, että toiminta Rautavaaran seurakunnassa on aktiivista ja monipuolista

Jumalanpalvelukseen osallistuu Rautavaaralla keskimäärin 46 henkilöä, ja striimaus verkon kautta nostaa osallistujien määrän ainakin kaksinkertaiseksi.

Seurakunnan kirkkomusiikkityö on monipuolista. Piispa sanoi olevansa erityisen iloinen kuorosta ja toivovansa, että se voisi jatkossakin toimia. Samoin hän kiitteli laajaa vapaaehtoisten joukkoa.

Talous on varsin vaativa yhtälö Rautavaaran seurakunnassa, sillä pelkät henkilöstökulut ovat suuremmat kuin seurakunnan verotulot ja valtion korvaukset. Seurakunnan talous on kuitenkin piispan mukaan kohtuullisessa kunnossa ja sitä on hoidettu hyvin.

Piispa totesi, että seurakunnan pysymistä itsenäisenä puoltaa vireä toiminta.

– Rautavaaran seurakunta kuuluu jäsenmäärään suhteutettuna koko Suomen parhaimpiin, kun katsotaan vaikkapa jumalanpalvelusten kävijämääriä ja Yhteisvastuukeräyksen tuottoa.

Piispa kuitenkin huomautti, että Rautavaaran seurakunnalla olisi hyvä olla itsenäisyyden säilyttämisen rinnalla myös B-suunnitelma, jossa pohditaan, mikä olisi toiseksi paras vaihtoehto. Yhteistyön tiivistäminen naapuriseurakuntien kanssa talouden tasapainottamiseksi olikin yksi piispan seurakunnalle antamista kehittämistehtävistä.