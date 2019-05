Ilo se on joka elättellöö – ja Touhulauantai sitä antoi. Omaa terveyttään voi tukea hyvillä valinnoilla, kuten riittävällä unella ja säännöllisellä elämänrytmillä.

Kansallisen sydänviikon päätteeksi järjestettiin Rautavaaralla perinteinen Touhulauantai. Sydänviikon teemana oli tänä vuonna perheliikunta ja retkeily.

Rautavaaran sydänyhdistys Ry, Rautavaaran invalidit Ry ja nuorisotoimi yhdessä vastasivat Ollintorilla järjestetystä kaiken kansan Touhulauantai- tapahtumasta. Tapahtuma oli suunnattu kaikenikäisille, tarkoituksena oli, että jokainen pääsee kokeilemaan tarjolla olleita lajeja kuten bocciaa ja puhallustikkaa, viettämään aikaa yhdessä sekä saa tietoa ja pääsee keskustelemaan sydänterveydestä tietoiskupisteellä.

Pöydän ympärillä keskusteltiin sydänterveyttä edistävistä tekijöistä. Keskustelijat löysivät yhteisiksi terveyttä edistäviksi tekijöiksi säännöllisen elämänrytmin, terveelliset elämäntavat, riittävän unen ja myönteisen elämänasenteen.

Sydänyhdistyksen Pentti Kainulainen muistutti, että jokainen voi tukea omaa terveyttään hyvillä valinnoilla. Stressi ja yöunet vaikuttavat suoraan terveyteen.

Pentti Korhonen, 73 vuotta, kertoi sydämensä olevansa hyvässä kunnossa, kuten muunkin terveyden. Hän ei ole minkäänlaista lääkitystä vielä tarvinnut.

Taustalta vehnästeltiin, että etpä tietenkään ole tarvinnut, kun olet vielä noin nuori. Iloinen elämän asenne ja huumori tuntuu kumpuavan herkästi rautavaaralaisten keskusteluissa.

Pentti on tehnyt elämäntyönsä Nikinmäellä maatilalla ja omien eläinten jälkeen toiminut lomittajana ja omaishoitajana. Kunto on pysynyt hänellä hyvänä fyysisen työn ja terveellisten elämäntapojen ansiosta.

– Vettä pitää muistaa juoda ja vihreätä syödä, Pentti ohjeisti.

Eläkkeelle jäätyään hän muutti kylälle.

– Seitsemän kiloa on painokin tippunut, kun stressi helpotti kylälle muuton myötä. Ei tarvitse enää aamuyöllä lähteä linkoamaan, hän totesi.

Tarjolla oli myös perinteisiä pihapelejä kuten peiliä, polttopalloa, hippaa ja opastusta luontoliikuntaan, jota kuka tahansa voi yksin tai ryhmässä ulkoilun lomassa harjoittaa luonnosta löytyviä elementtejä hyödyntäen.

Paikalle saapuneet Amanda Kekäläinen, Riitta ja Roosa Lappalainen kokeilivat reippaasti lajeja ja ilo kupli myös tyttöjen leikeissä.

Puhallustikkaa he kertoivat kokeilleen jo talvella koulussa, mutta mieluisinta tytöistä oli hippapelit, banaanihippa, ketjuhippa, halihippa ja lisäksi tytöt keksivät vielä paikkakuntahipan. Erilaiset hippapelit kyllä vaativat hieman selvennystä, mutta ystävälliset tytöt opastivat tietämätöntä.

Torille oli hyvä piirtää erilaisia pelialustoja, joten vain mielikuvitus oli pelien rajana. Nuoriso-ohjaaja Kirsi Karvinen kertoi Touhulauantaita järjestetyn jo ennenkin, alun pitäen osana työkuntoon-hanketta.

Tulevaksi syksyksi Karvinen heittää pallon yhdistyksille, jos sieltä löytyisi taas Touhulauantain vetäjiä.