Ilkka Roiniselle tärkeintä on uuden oppiminen, ei niinkään ylioppilaslakki

Rautavaaralainen Ilkka Roininen on innoissaan: eilen hänellä alkoi toinen lukuvuosi Rautavaaran lukiossa.

– Antoisinta on oppia joka ainut oppitunti jotakin itselle ihan uutta. Opiskelu lukiossa jättää ison jäljen ihmisen muistiin, sanoo Roininen.

Ilkka Roininen aloitti opiskelun Rautavaaran lukiossa viime syksynä, 58-vuotiaana.

– Nyt oli elämässä sopiva sauma. Saan nyt kypsällä iällä kokea sellaista, mitä kohtalo ei nuorena minulle mahdollistanut.

Keväällä 2019 Rautavaaran lukio kutsui kaikkia kiinnostuneita juttelemaan koulun väen kanssa.

– Taisin olla ainut vieras, mutta vastaanotto oli rohkaiseva. Halusin lähteä testaamaan, miten kykenen omaksumaan uutta, ja se kyllä kannatti.

Varsinaista hakuprosessia ei ollut, vaan hänet toivotettiin tervetulleeksi ”lauteille” elokuussa.

Opiskelu Rautavaaralla ei ole edes hinnasta kiinni.

– Ei maksa pennin jeeveliäkään. Jopa kirjat ja tietokoneen saa koulun puolesta sekä maittavan kouluruuan. Kuluja tulee koulumatkoista, mutta siihen on mahdollista saada Kelan koulumatkatukea.

Aikuisopiskelija on opintotukien ulkopuolella, paitsi jos lukio-opetus on osa ammattiin valmistavaa koulutusta.

Ilkka Roinisen päätavoitteena ei ole ylioppilaslakki, vaikka sen saaminen tuntuu nyt lukion toisena vuonna jo hyvinkin mahdolliselta. Ajankohta olisi kevät 2022. Kirjoitettavia aineita olisivat ainakin äidinkieli ja englanti, mahdollisesti historia, uskonto ja terveystieto.

– Haluan ennen muuta laajentaa yleistä tietopohjaani ja oppia opiskelemaan.

Ilkka Roininen rohkaisee kaikkia kiinnostuneita lähtemään opiskelemaan.

– Minut on otettu vastaan kerrassaan loistavasti! Opettajat eivät ole vuokseni menneet vaikeaksi eivätkä nuoret nostaneet ”tikun nokkaan”. Koulussamme on hieno yhteishenki.

Rautavaaran lukiossa on kaikkiaan 23 opiskelijaa. Lukion jatkosta päätetään tämän syksyn aikana.

Lue lisää 13.8. Pitäjäläisestä.