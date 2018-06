Hölmöläisten peiton jatkaminen

Koulupäivien määrä pysyy vakiona, vaikka kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla eteenpäin.

Helsingin Sanomat otsikoi, että Ruotsinkielisten rehtorien ry:n hallitus esittää peruskoulun ja lukion kesälomien siirtämistä kaksi viikkoa nykyistä myöhäisemmäksi. Loma alkaisi viikon 24 viimeisenä arkipäivänä eli noin viikkoa ennen juhannusta. (HS 4.2.2018)

Asiaa varten on perustettu kansalaisaloite nettisivulla kansalaisaloite.fi. Aloitteeseen yritetään kerätä vaadittavat 50 000 nimeä, jotta asia saataisiin etenemään eduskunnan käsittelyyn. Tämä aloite on avoinna toukokuun loppuun saakka.

Koulujen kesälomien siirtoa hankkeen vetäjät perustelevat sillä, että lämpimät kesäsäät sijoittuvat yleensä heinä -ja elokuun ajalle. Myös siirtyminen yleiseurooppalaiseen käytäntöön koulujen lomien ajankohdan suhteen on perusteena, sekä myönteiset vaikutukset oppilaiden ja koulujen henkilökunnan jaksamiseen, oppimistuloksiin ja hyvinvointiin.

Koulupäivien määrä on kuitenkin vakio. Kaikkien tuntema satu Hölmöläisten peiton jatkamisesta nousee tässä kohtaa väkisinkin mieleen. Työpäiviä leikattaisiin elokuulta syyslukukauden alusta kaksi viikkoa pois ja nämä ommeltaisiin kevätlukukauden jatkoksi.

Kaikki haastateltavat kuitenkin kokevat, että kesän jälkeen jaksaa levänneenä hyvin pakertaa koulutyössä syksyn, kun taas väsymys iskee juuri keväällä toukokuun huitteilla. Keväällä koulutyön katkaisevat monet juhlapyhät, kuten pääsiäinen ja helatorstai. Nämä tauot haastateltavat kokevat hyvin tarpeellisiksi jaksamisen kannalta.

Kansalaisaloitteeseen on jutuntekohetkellä kertynyt vajaat 12 000 kannatusilmoitusta. Tämä antaisi osviittaa siitä, että nilsiäläisten kanta lomien siirtoon on yhteneväinen kansan tahtoon: – Ei kiitos.

Koivun lehtien ennättäessä täyteen mittaansa lehahtaa koululaisen mieli kesäloman viettoon kuin pääsky kattojen yllä viimeistään viikolla 22.

Muantiekysely: Pitäisikö kesälomia siirtää?

Vietämme osan kesästään kesäteatterin lavalla. En näe lomien siirtämisessä hyötyjä, Roosa jää jo mielellään kesälomalle. Säiden varaan ei kannata laskea, valoisista kesäpäivistä tulisi saada nauttia.

Hanne ja Roosa Räsänen, Nilsiä

Olen tyytyväinen lomien nykytilanteeseen. Jos koulunkäyntiä jatkettaisiin kesäkuun puoleen väliin, tulisi keväälle järjestää enemmän jaksamista elvyttäviä lomia.

Anna Leskinen, Nilsiä

Lomat saisivat säilyä ennallaan. Olen seurannut lasteni jaksamista, ja huomannut että keväällä koulutyö käy raskaaksi. Loma ja vapaus tulevat oikeaan aikaan kesäloman alkaessa nykyisellään.

Hanna Pirskanen, Nilsiä