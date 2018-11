Henri Ruotsalainen valittiin odotetusti Rautavaaran uudeksi kunnanjohtajaksi.

Rautavaaran kunnanvaltuusto valitsi maanantaina uudeksi kunnanjohtajaksi Henri Ruotsalaisen. Valtuusto oli yksimielisesti Ruotsalaisen takana eikä kukaan valtuutettu pyytänyt asiassa puheenvuoroa. Ruotsalainen astuu virkaansa 1.2.2019, kun nykyinen kunnanjohtaja Unto Murto jää eläkkeelle.

Muutoksia Ruotsalainen aikoo tehdä kunnan hallintoon. Hän haluaa säilyttää itsellään talousjohtajan tehtävät ja siksi kuntaan pitäisi palkata hallintojohtaja.

Ruotsalaisen tavoitteena on myös elinkeinoasiamiehen palkkaaminen ja resurssin lisääminen elinkeinopolitiikkaan.

– Hanke- ja projektiosaamista, Ruotsalainen painottaa.

Uusien työpaikkojen myötä myös väkiluku kääntyisi kasvuun ja palvelujen määrä suhteutuu väkimäärään.

– Talous on kaiken pohja. On elettävä suu säkkiä myöten. Osataan, jos halutaan, Ruotsalainen sanoo.

Kipeitäkin päätöksiä on tehtävä, jos talous ei ole kunnossa. Kunta oli vuosi sitten taloudellisesti pakkoraossa, kun lukion lakkauttaminen nousi esille.

– Arvokysymyksiä. Mistä karsitaan ja mitä säilytetään, hän muistuttaa.

Syntyvyyden pienentyessä joudutaan Ruotsalaisen mukaan vääjäämättä miettimään myös perusopetuksen ja yläkoulun kohtaloa.

Arvokysymysten päätökset ovat kunnanvaltuutettujen harteilla, kuten lukion säilymisessä kävi. Se on Ruotsalaisen mukaan osa demokratiaa ja näin pitääkin olla.

Johtamistapaa Ruotsalainen aikoo muuttaa avoimemmaksi ja keskustelevammaksi. Sen myötä hän uskoo työntekijöiden piilevän potentiaalin vapautuvan.

Hän toivoo, että ihmiset toimisivat selkeästi yhteisten tavoitteiden eteen. Tulosalueiden yhteistyön kautta voidaan Ruotsalaisen mukaan karsia päällekkäisiä resursseja.

Väestö ikääntyy Rautavaaralla ja Ruotsalainen odottaa sote-uudistusta sekä sen tuomia leveämpiä hartioita. Perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ylittävät tänä vuonna budjettinsa ja säästöt on haettava muilta tulosalueilta.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunta voisi siirtää enemmän resursseja hyvinvointiin, sivistykseen ja elinvoimapalveluihin.

– Rautavaaran ikääntyvä väestö on voimavara, sanoi Ruotsalainen.

Hän uskoo, että hoiva- ja asumispalvelut jäävät Rautavaaralle uudistusten jälkeenkin, vaikka hallinnollisia palveluja siirtyisikin pois.

Kunnan itsenäisyyden Ruotsalainen näkee myös kuntalaisten etuna. Rautavaaralla hän näkee hyvänä ihmiset.

– Arvokkain asia on ihmiset, hän toteaa.

Kunnanjohtajana Ruotsalainen aikoo olla avoin, tasapuolinen ja rehellinen. Siksi hän on kertonut, että aikoo jatkossakin asua Kuopiossa.

Perheen talo valmistui kesällä Kuopioon ja vaimolla on virka Kuopiossa. Päivystyksessä hänen on ehdittävä työpaikalleen 30 minuutissa. Perheessä on kaksi- ja kolmevuotiaat pojat.

Ruotsalaisen harrastukset ovat liikunnallisia. Hän käy kuntosalilla, suunnistaa ja lenkkeilee sekä käy metsällä, sienestää ja harrastaa metsänhoitoa.

Ruotsalainen on syntynyt vuonna 1981 ja on kotoisin Varpaisjärveltä. Hän on väitellyt tohtoriksi fysiikasta ja valmistunut maisteriksi kauppatieteistä.

Ruotsalaisen eläkeikään on ainakin 25 vuotta, joten hän ei tiedä, onko hän eläkkeelle asti Rautavaaran kunnanjohtajana. Pitkäaikainen kunnanjohtaja hän aikoo ainakin olla.