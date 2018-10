Rautavaaran kunnanhallitus esittää, että uudeksi kunnanjohtajaksi valitaan toistaiseksi Henri Ruotsalainen. Esitys on yksimielinen. Kunnanvaltuusto päättää valinnasta ensi viiikon maanantaina.

FT, KTM Henri Ruotsalainen on toiminut parin vuoden ajan Rautavaaran talousjohtajana. Nykyinen kunnanjohtaja Unto Murto siirtyy eläkkeelle ensi helmikuun alusta alkaen.

Helena Kuosmanen