Hei, nyt me jumpataan! Auringonpaiste ja leuto tuuli hellivät ulos uskaltautuneita jumppaajia tämän kesän ensimmäisessä puistojumpassa Nilsiässä.

Nilsiän Naisvoimistelijat ry:n yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa järjestämät puistojumpat pärähtivät jälleen käyntiin tämän kesän osalta maanantaina 18. päivä. Jumppien oli tarkoitus alkaa jo edeltävällä viikolla, mutta ensimmäinen kerta jouduttiin perumaan huonon sään vuoksi.

Sataman tekonurmella järjestettävään jumppaan saapui kuntoilemaan ensimmäisellä kerralla yli kolmekymmentä osallistujaa ja mukana oli sekä konkareita, että ensikertalaisia.

Sää ulkokuntoiluun oli erinomainen, sillä lämpimästä auringonpaisteesta ja liikunnasta huolimatta liian kuuma kuntoilijoille ei tullut, sillä sopivan lämmin tuuli sekä vilvoitti, että piti hyttyset ja mäkäräiset poissa jumppaajien kimpusta.

Tunnin kestävän jumpan oli tällä kertaa suunnitellut Nilsiän Naisvoimistelijoiden ohjaajien tuore lisäys Amanda Jääskeläinen.

– Muutettiin miehen kanssa syksyllä tänne Savon maalle. Tampereelta olen kotoisin ja Lahdessa opiskelin liikunta-ohjaajaksi ja personal traineriksi. Sitten kun tänne tultiin, piti tietysti töitä hankkia ja laittelin siinä sitten vähän joka paikkaan viestiä, että olisiko mahdollista näillä koulutuksilla jotain töitä saada. Anna Maria Pääkkö sitten vastasi, että Nilsiän Naisvoimistelijoille tarvitaan ohjaajia, Jääskeläinen avaa taustojaan.

Keväällä hän ehti aloitella jo ryhmien ohjauksia Tahkon suunnalla ja kesällä hän on mukana ainakin puistojumppien vetämisessä ja tekee tuurauksia. Tulevaisuudessa Jääskeläinen pääsee vetämään myös erilaisia liikuntaryhmiä showtanssin ja freegym -tuntien alkaessa syksyllä.

– Tanssi on se minun oma laji. Ja nyt kesällä pidän kuntoa yllä pelaamalla jalkapalloa ja muilla kesälajeilla mahdollisimman monipuolisesti. Ja tietysti nyt on tullut myös käytyä Tahkon portaita ramppaamassa edestakaisin, Jääskeläinen naurahtaa.

Naisvoimistelijoiden uusi ohjaaja suunnittelee tuntinsa usein paperille.

– Alkuun tulee tietysti aina alkulämmittelyt, jonka jälkeen tulee työosuus, jossa lähdetään käymään sitten päälihasryhmiä läpi. Ja lopuksi sitten loppuverryttelyt ja venyttelyt. Koitan aina myös saada jotain uusia juttuja ohjelmaan mukaan. Tykkään myös hivuttaa tasapainoharjoituksiakin osaksi treeniä, sitä kun tulee niin vähän muutoin tehtyä. Varsinkin aikuisilla ihmisillä tasapainoa ei tule harjoitettua kovinkaan paljon, joten sitä kannattaisi oikeasti välillä tehdä.

Porukka tuntui olleen varsin tyytyväinen treeniohjelmaan ja moni lähtikin jatkamaan iltaa hymyssä suin, ja kommenteista päätellen jumppa oli onnistunut:

– Tosi hyvältä tuntui.

– Oli tehokas treeni!

– Ensiviikolla uudestaan!

Jääskeläinen oli itsekin tyytyväinen päivän treeniin ja toivoo, että jatkossakin osallistujia riittäisi:

– Jumpat ovat ilmaisia ja niihin ovat tervetulleita kaikki tasosta riippumatta. Rohkeasti vain kaikki mukaan!

Jumpat järjestetään maanantaisin sataman kentällä kello 18.30-19.30. Viimeinen kerta järjestetään 30.7.