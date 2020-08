Hännät heiluivat ja nakkeja sateli rally-tokossa

Nilsiän Kivojen Kirsujen ensimmäisissä epävirallisissa rally-toko -kilpailuissa ei jäänyt kylmäksi kukaan, kun helteisellä kentällä vallinnut lämminhenkinen tunnelma imaisi mukaansa niin kokeneemmat harrastajat kuin aloittelijatkin. Kivojen Kirsujen harjoitusalueen kentälle oli saapunut runsain joukoin koiraharrastajia, ja kilpailut jatkuivat porrastetun aikataulun ansiosta pitkälle iltapäivään.

Rally-toko on Nilsiän Kivat Kirsut ry:n puheenjohtajan Miia Rissasen mukaan kevyt, hauska ja rento laji jota koira ja ohjaaja voivat harrastaa yhdessä matalalla kynnyksellä. Ideana lajissa on suorittaa yhteistyössä koiran kanssa kentälle järjestykseen aseteltuja tehtäväkylttejä. Rally-tokossa on neljä luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja mestariluokka. Tehtävät vaikeutuvat kun koira pääsee etenemään kilpaluokissa. Nilsiän Kivojen Kirsujen tapahtumassa oli tarjolla myös harrastuksen juuri aloittaneille suunnattu nakki-alokasluokka, jossa koiraa sai palkita kesken kilpailusuorituksen.

