Hankeosaamisen ammattilainen. Tuula Palojärvi auttaa yhdistysten ja yritysten hankerahoituksessa.

Tuula Palojärvi aloitti elokuun alussa Rautavaaran kunnan hanke- ja elinkeinokoordinaattorina. Elokuun ajan hän työskentelee vielä puoliksi myös maakunnallisessa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa. Rautavaaralla Palojärven hanketyö kestää vuoden 2020 loppuun.

Rautavaaralla työskentelystä Palojärvi kiinnostui Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen tiimoilta ja hän haki nykyiseen työhönsä, kun paikka avautui.

– Rautavaara on yksi hankkeen pilotteja, hän kertoo.

Palojärven pesti on kaksiosainen. Toinen osa on Vaaralla Palaa -hanketta ja toinen osa Rautavaaran kunnan elinkeinopalveluiden alaista.

Palojärvi työskentelee yritysten ja yhdistysten tukena niiden kehitystyössä ja auttaa niitä löytämään rahoitusvaihtoehtoja. Yrityksiin ja yhdistyksiin hän ottaa pian yhteyttä.

Palojärvi työskentelee myös eri tapahtumien ja niiden järjestäjien kanssa. Seuraava isompi tapahtuma on Venetsialaiset jo elokuussa. Yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa kootaan julkinen vuosikello, jotta kaikki tietävät, milloin mitäkin tapahtuu.

– Jos mitään ei ole näkyvillä, niin voidaan ajatella, että mitään ei tapahdu, Palojärvi muistuttaa.

Palojärvi luottaa, että yrittäjät ja yhdistysten puuhahenkilöt itse tietävät mitä haluavat, mutta hän uskoo voivansa tuoda ideoita ja näkökulmia asioihin.

Hän on myös vahvasti mukana kunnan viestinnässä ja kehittää yritysten sekä yhdistysten viestintää ja markkinointia koulutuksin ja työpajoin.

Elämä on kuljettanut Palojärveä Rovaniemen ja Helsingin välillä. Yleensä hän on asunut maaseudun rauhassa. Mikäli työt jatkuvat pidempään, niin hän ei pidä mahdottomana ajatusta muuttaa Rautavaaralle.

– Ihmisen kokoista olemista ja toimintaa, hän sanoo.

Omien lasten hoitovapaan jälkeen Palojärvi perusti yrityksen ja ompeli lastenvaateita. Niitä hän möi Lapin hiihtokeskuksissa. Nykyisin hän valmistaa harrastuksenaan nukkekotien asukkaille miniatyyrivaatteita ja myy niitä netin kautta. Eniten Yhdysvaltoihin.

Savoon Palojärvi saapui miehensä työn perässä ja päätyi mainostoimistoon Keiteleelle. Työssään, ensin harjoittelijana ja myöhemmin yrittäjänä, hän opetteli alan työn, kuten yhteisöviestintää ja kuvankäsittelyä.

Savon Yrittäjissä Palojärvi toimi järjestösihteerinä ja -päällikkönä. Monipuolisten työtehtävien kautta hän on myös oppinut paljon, koska on samalla haastanut itseään.

– Opiskelen töissä ollessa mitä töissä tarvitsee tehdä, hän kertoo.

Hanketöissä Palojärvi on ollut mukana vuodesta 2009 lähtien. Oman yrityksen kautta hän on tehnyt töitä julkiselle puolelle sekä yrityksille ja yhdistyksille.

– Useampi hanke. Välillä yhtä aikaa. Limittäin ja lomittain, hän naurahtaa.

Hankkeissa Palojärveä huolettaa niiden jatkuvuus. Nyt laaditaan käsikirja tapahtumien järjestämisestä, jotta ne onnistuvat, vaikka järjestäjät vaihtuisivat.