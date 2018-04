Halssin tanssilavan katto sortui

60-70-luvun suosittu tanssipaikka hiljeni, rapistui ja tuli lopulta tiensä päähän.

Nilsiän legendaarisen Halssin tanssipaikan taru päättyi surullisesti viime viikonvaihteessa. Lumikuorma painoi rakennusta niin paljon, että katto romahti.

Rakennuksen omistaa Nilsiän Nujakka, joka myös rakensi tanssilavan vuosina 1962–63. Vilkkaimpina aikoina 60–70-luvuilla Halssi oli hyvin suosittu tanssipaikka, jossa esiintyivät monet laulajatähdet Dannysta Eino Gröniin.

Viime vuosikymmeninä toiminta on hiipunut. Viimeiset tanssit järjestettiin 2000-luvun alkupuolella.

Viime vuodet Halssi on ollut tyhjillään ja joutunut ilkivallan kohteeksi. Vaikka alue on aidattu ja merkitty yksityisalue-kyltein, ovat tihutöiden tekijät kuitenkin löytäneet tiensä sisälle.

Nilsiän Nujakan puheenjohtaja Raija Soidinniemi kertoo, ettei köyhällä seuralla ole ollut varaa ryhtyä korjaamaan rakennusta. Jo ylläpito, kuten sähköt, vakuutukset ja kiinteistövero, ovat rasittaneet seuran taloutta.

– Olemme ajatelleet, että satsaamme mieluummin nuoriin kuin tällaisen vanhan rakennuksen kunnostamiseen. Lisäksi kunnostus olisi vaatinut valtavasti talkootyötä, ja siihen eivät meidän rahkeet riitä, sanoo Soidinniemi.

Nujakka on myös yrittänyt myydä rakennusta. Viime kesänä tehdyssä tarkastuksessa kuitenkin ilmeni, että katto oli jo päässyt hyvin huonoon kuntoon.

– Katto oli alkuperäinen lautarakenteinen huopakatto. Sinne meneminen edes lumia pudottamaan olisi ollut liian vaarallista, sanoo Soidinniemi.

Raija Soidinniemi muistuttaa, että romahtanut rakennus on erittäin vaarallinen, eikä sinne pidä missään tapauksessa mennä.

– Olemme ilmoittaneet romahduksesta viranomaisille ja lisäksi laittaneet heti pääsiäisen aikaan vaarasta kertovia lappuja.

Virallisia päätöksiä romahtaneen rakennuksen kohtalosta ei ole vielä tehty, mutta Soidinniemi arvelee, ettei rakennusta ainakaan kannata korjata.

– Luultavasti se tullaan purkamaan. Ehkä se oli tuommoinen kohtalo tarkoitettu Halssin tanssilavalle.