Haitarin yhteinen sävel on kestänyt pitkään

Viikon pitäjäläiset, Mimmi ja Viljo Hartikainen, ovat viihtyneet yli 60 vuotta yhdessä, ja harmonikka soi kodissa vieläkin. Sormet kulkevat edelleen vikkelästi viisirivisen harmonikan kyljissä, vaikka Viljo Hartikaisella on ikää jo 92 vuotta. Hanuri soi komeasti, vaikkei kukaan ole häntä soittamisen saloihin opettanut.

Hän laskee, että soittoharrastus alkoi 85 vuotta sitten, kun hänen isänsä kaivoi silloin tällöin huuliharppunsa esiin. Hartikainen harmittelee ilmeisesti puolitosissaan sitä, ettei hän päässyt kenenkään oppiin. Ensin hän tutustui omin päin huuliharppuun ja pian myös sen ”veljekseen”, harmonikkaan.

– Sitä vaan ruvettiin soittamaan omin päin.

Puoliso Mimmi Hartikainen, 82, on päässyt nauttimaan haitarin sävelistä pitkään. Kihloihin pari meni vuonna 1957, ja nykyinen kotitalo hankittiin Nilsiästä 1961. Asevelipiirustuksilla tehtyä taloa on laajennettu niin, että pojankin perhe on mahtunut.

