Etälääkäripalvelut lisääntyvät vähitellen. Julkinen puoli paikkaa lääkärivajetta ja yksityinen puoli tarjoaa myös lisäpalveluja.

Optikko Annukka Iivari ohjaa mikriskooppikameraa Nilsiässä ja silmälääkäri voi seurata kuvaa Kuopiossa etänä.

Etälääkärin palveluja tarjoaa nykyisin yksityiset terveyspalveluyritykset sekä kunnalliset toimijat. Palveluja voidaan käyttää puhelimessa puhumalla sekä puhelimen sovelluksella chatissa keskustelemalla tai videoyhteydellä.

Hoidettavia vaivoja ovat muun muassa virtsatietulehdukset, ylähengitystieinfektiot, silmätulehdukset ja ihottumat. Etälääkäri voi määrätä lääkkeitä, uusia reseptin, kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin tai lyhyen sairausloman.

Veli Taskinen tutustui etälääkärin toimintaan Silmäaseman rekassa Nilsiässä joulukuussa.

Optikko otti hänen silmästään kuvan, joka lähetettiin Kuopioon lääkärille tulkittavaksi.

– Uskon, että osaa tulkita, Taskinen toteaa luottavaisena.

Hän naurahtaa, että kohta tutkimukset tehdään kotoa käsin. Taskisen mukaan on sitä parempi, mitä lähemmäksi lääkärille pääsy kotia tulee.

Silmäaseman silmälääkäri Roope Sihvola halusi helpottaa silmälääkärille pääsyä haja-asutusalueilla ja hän keksi yhdistää mikroskooppiin kameran, josta on suora kuvayhteys silmälääkärille. Pilottiprojekti kiersi Silmäaseman rekan mukana.

Etätutkimuksessa optikko ottaa ensitiedot asiakkaasta, kuten hänen silmälaseistaan ja tutkii näön, mittaa silmänpaineen ja ottaa silmänpohjan rakennekuvat silmälääkärin lausuntoa varten.

Asiakkaan silmän etuosa tutkitaan kameralla varustetulla mikroskoopilla, jonka avulla etälääkäri näkee asiakkaan silmään tietokoneen ruudulta. Mikroskooppia ohjaa optikko lääkärin ohjeiden mukaan.

Puhelimen avulla lääkäri voi vastata asiakkaan kysymyksiin sekä kyselee asiakkaan tuntemukset ja oireet.

Lääkäri katsoo kuvat, antaa lausunnon, tekee diagnoosin, määrää lääkehoid

on sekä ohjaa jatkotoimenpiteisiin. Reseptit voidaan tulostaa rekassa.

Optikko Annukka Iivari kertoo, että rekka kierteli aiemmin loppukesällä viidellä paikkakunnalla Pohjois-Savossa. Etälääkäritoiminnassa haittaa on toisinaan ollut yhteyksien hidastelusta. Etäsilmälääkäri ei pysty tutkimaan kaikkea, kuten silmän verkkokalvon irtoamista.

Kysteri on ottanut etälääkäripalveluita käyttöönsä.

Rautavaaralla kokeiltiin jo kesällä, kuinka etälääkäripalveluja voidaan käyttää päivystyksessä. Hoitajan avustuksella Kaavilla oleva etälääkäri pystyy muun muassa kuuntelemaan sydän- ja hengitysäänet sekä tutkimaan korvat. Syksyllä samanlaiset laitteet saapuivat Keiteleelle.

Rautavaaralla palvelua on käyttänyt noin parikymmentä asiakasta. Palaute on ollut hyvää, sillä asiakkaiden ei ole tarvinnut matkustaa Kaaville.

Tällä viikolla otettiin Rautavaaralla käyttöön etälääkärinpalvelut myös kiireettömässä vastaanotossa. Lääkäri palvelee Kuopiosta.

Kysterin toimitusjohtaja Ritva Vitri muistuttaa, ettei etälääkäri voi tutkia esimerkiksi sellaisia potilaita, joiden tutkimiseen tarvitaan lääkärin käsiä tai jos hoidoissa tarvitaan antaa pistoksia.

Hän uskoo, että etälääkäritoiminta lisääntyy, koska lääkäreitä on vaikea saada. Siksi on myös syytä ottaa käyttöön.

Rautavaaran heikko lääkäri tilanne paranee maaliskuussa, kun paikalla on kaksi lääkäriä, mutta tammi-helmikuussa tilanne on huonompi. Vitri kertoo, että lauantaivastaanotosta on sovittu ja keskusteluja käydään iltavastaanotosta.

Kuopion kaupungin vs. ylilääkäri Pauliina Sulku toteaa, ettei Kuopiossa ole etälääkäritoimintaa millään terveysasemalla eikä toistaiseksi tällaista toimintaa ole myöskään suunnitteilla.