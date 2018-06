Ensitöiksi hankkeen kimppuun. Rautavaaralla aloittanut työkoordinaattori Tarja Selkimäki haastattelee kaikki työttömät.

Rautavaaran työkoordinaattorin virka sai uudet kasvot kesäkuun alussa, kun 4.6. virkaan astui nilsiäläinen Tarja Selkimäki. Työkoordinaattorin virassa aiemmin ollut Marita Vartiaisen virka vaihtui koulusihteeriksi.

Selkimäelle Rautavaara on entuudestaan tuttu paikka, sillä hän on muun muassa tuurannut kesälomalla ollutta rautavaaralaista TE-toimiston työntekijää. – Virkaan vaihtaminen kävi nopeasti, sillä Marita ja työympäristö oli tuttu entuudestaan. Tutustumiseen ei mennyt aikaa, vaan työhön pääsi heti kiinni, kertoo Selkimäki uudesta virastaan.

Vartiaisen mukaan työkoordinaattorin virka oli helppo antaa eteenpäin henkilölle, jonka tunsi jo entuudestaan.

Virkaan astuttua Selkimäelle on tullut paljon yhteydenottoja.

– Monet ovat soittaneet, että miten nyt toimitaan, kun työntekijä vaihtui, selittää Selkimäki.

Yhteydenotot ovat Selkimäen mukaan hyvä asia, sillä on tärkeää, että kuntalaiset ovat hereillä ja kiinnostuneita tulevasta. Selkimäki on viettänyt viimeisimmät kuluneet vuodet Kuopiossa töissä Kevama Oy:ssä. Viimeksi Selkimäki on ollut mukana Rautavaaralla hankkeen parissa vuonna 2011, mutta nyt Selkimäellä on edessään uusi hanke.

Ensitöiksi hankkeen kimppuun. Huhtikuun alussa Rautavaaralla laitettiin pystyyn MYÖ, TYÖ, HYÖ -hanke. Hankkeen tarkoituksena on selvittää työttömien, etenkin pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä.

– Haastattelen jokaisen työttömän, jonka jälkeen jokaiselle katsotaan yksilöllisesti sopivaa jatkovaihtoehtoa, esimerkiksi kouluttautumista tai eläkemahdollisuuksia, kertoo Selkimäki hankkeen kulusta.

Hanke on tarkoitettu jokaiselle työttömälle ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Huhtikuussa voimaan astunutta hanketta lähdettiin viemään vasta kesäkuussa eteenpäin.

– Tiedettiin, että virka vaihtuu Tarjalle, joten hanke jäädytettiin muutaman kuukauden ajaksi. Ainoastaan pakolliset tehtävät hankkeen eteen tehtiin ennen Tarjan virkaanastumista, kertoo kesäkuuhun asti työkoordinaattorina toiminut Vartiainen.

Hankkeen valmisteluun kuluu aikaa heinäkuun loppuun saakka, mutta heti heinäkuun ja kesälomien päätyttyä Selkimäki pääsee laittamaan hankkeen pyörät pyörimään.

Myötämäkeen työkuntoa tai hyvinvointia. MYÖ, TYÖ, HYÖ! -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Hanke on alkanut huhtikuussa 2018 ja se jatkuu vuoden 2019 joulukuun loppuun saakka.

Hankkeen kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus ja hanketta hallinnoi Rautavaaran kunta. Hankkeesta tarkempaa lisätietoa saa työkoordinaattorilta, Tarja Selkimäeltä.