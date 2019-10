Elämäntapana ensilumenlatu. Hiihtämisestä maksetaan mielellään, kun kausi alkaa aiemmin.

Tahkon ensilumenlatu sai toistakymmentä hiihtjää heti kun se avattiin.

Seppo Laukkasella oli perjantaina tiukka päivä, kun Tahkon ensilumenlatu avattiin. Koko yrityksen väki oli kokoontunut tyky-päivälle ja eniten kilometrejä hiihtävä saisi käyttöönsä yrityksen Mersun ja polttoaineet siihen loppuvuodeksi.

Toimitusjohtaja ei aikonut Mersusta luopua, joten kilometrejä olisi hiihdettävä 30. Jos joku hiihtäisi päivän mittaan enemmän, niin sitten olisi tultava takaisin ladulle. Tosin urakkaa helpotti se, että Laukkanen on yrityksensä, Hieroja Seppo Laukkanen, ainoa työntekijä.

Ensilumenlatu on Laukkasen mukaan viime vuotista parempi, sillä sahanpurua on pinnalla vähemmän.

– Koivut pitäisi kaataa pois, Laukkanen kuitenkin ehdottaa, sillä ladulle tippuu paljon lehtiä, mikä hidastaa hiihtämistä.

Hän neuvoo myös laittamaan purun jo pakkasten aikana lumien päälle varastointipaikalla, eikä vappuna, näin lunta olisi syksyllä levitettäväksi enemmän.

Laukkanen tietää mistä puhuu, sillä hän valmentaa Nilsiän lukiossa maastohiihtoa ja hiihtää itse vuosittain 3 000–5 000 kilometriä.

Ensilumenladun pituus yhteen suuntaan on 910 metriä ja se on Laukkasen mielestä riittävä. Ladun maksullisuus on hänen mukaansa oikein, sillä sen tekeminen maksaa paljon.

Tahkolla seitsemän vuotta asuneen Ilpo Turkian mukaan maksu hiihtämisestä ei ole suuri. Hänen jalkansa kestävät hyvin kauden ensimmäisen hiihdon, sillä hän käy usein Tahkon portailla kävelemässä, mutta käsivarsissa hiihtäminen tuntuu.

Kun lunta tulee enemmän, niin Turkia siirtyy rinteeseen laskettelemaan.

Jari Rissasen mukaan ensilumenladulle hiihtämään lähteminen on elämäntapa. Hänellä itsellään on jo kolmas kausikortti ja hiihtäminen on yksi tapa pitää huolta omasta kunnosta.

Aamusella häntä voi kehtuuttaa lähteä hiihtämään, mutta lopputuloksena siitä saa hyvän mielen. Hänen mukaansa ensilumen ladulla hiihtäminen on sosiaalinen tapahtuma.

– Ehdottomasti hyvä palvelu. Olen valmis maksamaan, hän kertoo.

Tahkon ensilumenlatu alkaa Tahkolaakson pohjukasta Nilsiän suuntaan ja sen edestakainen pituus on 1,8 kilometriä. Ladulla voi hiihtää sekä vapaalla että perinteisellä hiihtotavalla. Latu on valaistu hämärän alusta kello 22 saakka.

Ensilumenlatu on maksullinen, kunnes Tahkon latuverkosto on avattu virallisesti luonnonlumelle ja Tahkon reittipooli on tiedottanut asiasta. Syyslomaviikolla kello 11–13 latu on alle kouluikäisille maksuton, kun aikuinen on läsnä. Ensilumenladun kunnostuksesta vastaa Kuopion kaupunki