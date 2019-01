Avantouinti houkuttaa ja koukuttaa harrastamaan. Avantoon pulahtamisen jälkimainingeissa saadaan punakalle iholle kihelmöivä tunne.

Elohopeamittari näyttää -5 Celsiusastetta. Allekirjoittanut on pukeutunut säänmukaisiin varusteisiin kiireestä kantapäähän. Nilsiäläisnaiset Ritva Toivanen ja Arja Turunen sen sijaan sipsuttelevat Kankaisen pukukopeilta ulos uimapukuihin ja pyyhkeisiin sonnustautuneina. Päässä kumpaisellakin on sentään pipo.

– Ollaan vähän ylipukeutuneita, naiset naureskelevat ja pistelevät päättäväisin askelin kohti vapaata vettä, avantoa, jota talviuimareille auki pidetään.

Asialle vihkiytymätöntä touhu hirvittää, vaan avantouimarit tietävät paremmin.

– Mitä enemmän pakkasta, sen parempi. Silloin kun on 30 astetta, tai yli, niin aina parempi, toteavat naiset ja pulahtavat tottuneesti avantoon.

Selvennyskin sanottuun tulee – mitä kylmempi on ilma, niin sitä lämpimämmältä vesi tuntuu.

– Ennätysuinti meillä on -34 asteen pakkasessa. Koukussa myö tähän ollaan. Joka päivä on avantoon päästävä, kuuluu tarkennus hyisestä vedestä.

Pienestä pulahduksesta ei avantouinnissa ole kyse – ainakaan Arjan ja Ritvan kohdalla. Naiset innostuvat uimaan sammakkoa ja vieläpä naureskelevatkin rupattelunsa lomaan.

Avannosta nousee iloinen kaksikko – tosin kovin punakan puoleinen.

– Tästä jää iholle kihelmöivä tunne. Suihkuunhan myö ei uinnin jälkeen mennä. Sillä tavalla tunne säilyy pidempään, täsmensi Ritva.

Turusella on menossa viides talvi harrastuksensa parissa. Toivanen on uinut avannossa seitsemän vuoden ajan. Omakohtaisesti he allekirjoittavat myytin, joka avantouintiin liittyy.

– Kyllä tällä on tervesydellisiä vaikutuksia. En ainakaan kolmeen vuoteen ole flunssaa sairastellut. Muut perheestäni ovat kyllä olleet kipeinä, vaan minuun ei tartu, Ritva tokaisi naureskellen.

Aivan kaikille ei avantouintia kuitenkaan suositella.

– Sydänvika on yksi sellainen, tiesi Ritva kertoa.

Tuntuu avantouinnilla tosin olevan kääntöpuolensakin. Talviharrastuksensa myötä kylmään veteen karaistuneet naiset myöntävät, että kesäisin järvessä uiminen ei ole enää niin nautinnollista kuin ennen. Vesi kun on suvena turhan lämmintä. Tosin molemmat naiset ovat innokkaita uimareita, ympärivuotisesti.

Pelkkä ajatus avantoon hyppäämisestä hirvittää, kun touhua katsoo toppatakki päällä ja pipo tiukasti korville vedettynä. Konkarit antavat kuitenkin hyvän vinkin avantouintiharrastusta suunnitteleville.

– Jos aikoo aloittaa avantouinnin, niin kannattaa syksyllä vaan jatkaa uimista, kunnes järvet jäätyvät, ja sitten siirtyä tänne Kankaiselle. Tämä on tosi hyvä paikka tulla avantouintia kokeilemaan, naiset kertoivat.

Entä löytyykö vielä viime hetken ohjeita avantoon uskaltautuville?

– Lämpimästi päälle ennen ja jälkeen avantouinnin. Pipo, käsineet ja tossut ovat myös hyvät uitaessa. Osa tosin menee avantoon pelkässä uima-asussa, löytyi vinkeiksi.